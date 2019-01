Côte d'Ivoire : Rencontre secrète entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, ce samedi

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Alassane Ouattara et Guillaume Soro se sont rencontré, ce samedi 5 janvier, à Abidjan à l'abri des regards indiscrets. Le Président de la République et le Chef du Parlement se seraient parlé avec une certaine franchise lors de ce tête-à-tête.

Alassane Ouattara et Guillaume Soro accordent leurs violons

En tournée à Ferkessédougou en ce début d'année 2019, Guillaume Soro s'était voulu très incisif contre Adama Bictogo, PCO du Congrès du RHDP, Téné Birahima Ouattara, frère cadet du Président Ouattara, et plusieurs autres pro-Ouattara. Selon le Président de l'Assemblée nationale, ces personnalités adoptent une attitude qui est aux antipodes de la démocratie. Mais après ces attaques ciblées, Soro Kigbafori Guillaume a demandé une audience au Président Alassane Ouattara avec qui il a eu un entretien, ce week-end.

Loin des yeux et des oreilles indiscrets, les deux hautes personnalités ivoiriennes se sont parlé. Même si jusque-là rien n'a filtré de cette rencontre, il n'en demeure pas moins que certains sujets ne pouvaient être éludés. Il s'agit notamment du Congrès constitutif du RHDP unifié, des relations entre pro-Soro et pro-Ouattara, de la présidentielle de 2020 et bien d'autres. Sa rencontre à Daoukro avec Henri Konan Bédié fait également partie de ces sujets d'actualité que l'on ne pourrait valablement passer sous silence.

Guillaume Soro a-t-il pu accorder ses violons avec le Chef de l'Etat, d'autant plus qu'il ne cesse d'affirmer qu'il n'était la propriété de personne ? Cet entretien permettra-t-il de dissiper les dissensions entre Ouattara et Soro ?

En attendant d'en savoir davantage, le Chef du Parlement ivoirien sera en compagnie d'autres président d'Institution, ce lundi 7 janvier, pour la traditionnelle présentation de vœux de Nouvel An au Président de la République.