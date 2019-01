RDC : Résultats de la Présidentielle, le Pape François s'en mêle

Les résultats des élections générales sont encore attendus en RDC. Vu la tension qui entoure cette proclamation, le Pape François a appelé au respect de la vérité des urnes.

Présidentielle en RDC, les inquiétudes du Pape François

A l'instar de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), qui a pris une part active dans le processus électoral en République démocratique du Congo (RDC), le Pape François s'est dit inquiet de l'attente prolongée des résultats des élections générales. Pour le Souverain Pontife, « le respect du résultat électoral est un facteur déterminant pour une paix durable ».

Il exhorte pour ce faire la CENI à plus de célérité et surtout au strict respect des suffrages réellement exprimés par les Congolais. Car selon lui, cela permettra de booster la réconciliation nationale qui « tarde depuis longtemps ». De même, l'insécurité persistante en RDC constitue une inquiétude pour toute la communauté internationale.

Corneille Nangaa, président de la CENI, avait cependant indiqué qu'il n'était pas à mesure de proclamer les résultats des scrutins du 30 décembre 2018, dans la mesure où ce n'était que 53% des procès-verbaux qui avaient été compilés.

Le clergé congolais avait toutefois déclaré que « de par les procès-verbaux affichés aux bureaux de vote et de par les informations que détiennent les témoins des candidats, la population sait ceux sur qui elle a, en majorité, jeté son dévolu. » Avant d'ajouter : « Nous estimons juste que la CENI focalise son attention sur la conformité des résultats à publier avec la vérité des urnes : ce qui pourrait confirmer son indépendance et sa qualité d’institution d’appui à la démocratie, et de ce fait sa contribution à la consolidation de la paix. »

