Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo et Blé Goudé libérés ce mardi 15 janvier ?

Les lignes sont visiblement en train de bouger au niveau de la CPI. Ce mardi 15 janvier, une audience publique se tiendra devant cette cour pour se prononcer sur l'abandon des charges contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.

Après la vacance judiciaire à la Cour pénéle internationale (CPI), le juge-président Cuno Tarfusser et ses deux collègues, notamment Olga Herrera Carbucci et Geoffrey Henderson, ont une nouvelle audience pour ce mardi 15 janvier 2019 dans l'affaire du procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Cette audience qui se veut publique se prononcera sur l'abandon des charges et la liberté provisoire des deux accusés ivoiriens.

Notons que le 14 décembre dernier, de fortes rumeurs sur la libération de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement, Charles Blé Goudé, avaient suscité une liesse populaire à Abidjan et dans plusieurs localités ivoiriennes.

Cependant, un collectif de victimes de la crise postélectorale est récemment monté au créneau pour demander le maintien de Gbagbo et Blé Goudé en détention jusqu'à la fin de leur procès.