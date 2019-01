Procès Gbagbo : Paolina Massidda à Abidjan pour rencontrer les victimes

Paolina Massidda sera en conférence de presse, ce mercredi 23 janvier à Abidjan. La représentante légale des victimes tient à expliquer le cours des évènements et de la procédure au procès Gbagbo.

Paolina Massidda s'explique devant les victimes

Le 15 janvier 2019, les juges de la Chambre préliminaire I de la CPI prononçaient l'acquittement et la libération immédiate de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ce verdict n'a pas été du goût de certaines victimes de la crise postélectorale, qui sont descendues dans les rues d'Abobo, de Bouaké et de Korhogo pour protester contre cette décision.

Cependant, suite à un appel du Procureur Eric Mc Donald, l'ancien président ivoirien et son ex-ministre de la Jeunesse ont été maintenus en détention jusqu'au 1er février au moins.

Paolina Massidda a donc tenu à faire le déplacement d'Abidjan pour y rencontrer ceux qu'elle représente à la Cour pénale internationale afin, non seulement, de leur rendre compte de la mission à elle confiée, mais aussi et surtout rencontrer la presse et l'ensemble des Ivoiriens pour leur expliquer les procédures actuellement en cours à La Haye, ainsi que les revendications des plaignants.

Me Massidda entend par ailleurs évoquer avec ses mandants l'après-procès, car au regard de l'évolution du procès de MM. Gbagbo et Blé Goudé, aucune éventualité n'est désormais à exclure.

Notons que dès le 15 janvier 2019, Me Paolina Massidda a dit regretter la décision des juges de première instance d'acquitter Laurent gbagbo et Charles Blé Goudé.