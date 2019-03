Mali: 2019 "sera caractérisée par une dégradation du contexte sécuritaire" (communauté humanitaire)

La communauté humanitaire opérant au Mali, dont le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), ont indiqué que "l’année 2019 sera caractérisée par une tendance à la dégradation continue du contexte sécuritaire, due à l’intensification des conflits intercommunautaires", dans son plan d’action 2019 rendu public jeudi.

Communauté humanitaire émet des doutes sur la sécurité en 2019 au Mali

Cette "tendance à la dégradation continue du contexte sécuritaire due à l’intensification des conflits intercommunautaires avec le recours à des armes lourdes, l’intensification des activités des acteurs armés et une criminalité favorisée par la prolifération des armes légères et de petit calibre (ALPC)", selon OCHA.

Depuis "la crise complexe survenue en 2012" au Mali, "les conséquences multiformes sur les populations civiles, vulnérables, et sur la stabilité du pays restent une préoccupation majeure", a soutenu la coordinatrice humanitaire pour la Mali, Mbaranga Gasarabwé, ajoutant que "les conflits et l’insécurité continuent d’être des freins majeurs à la présence des services sociaux étatiques de base et leur accessibilité dans le Nord et le Centre du pays.

Cette crise à laquelle s’ajoutent les besoins éducatifs, alimentaires, sanitaires, a affecté "7,2 millions de personnes sur l’ensemble du territoire malien, soit 35% de la population vivant dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Ménaka, Kidal, Ségou", a indiqué le bureau humanitaire des Nations unies, que cette situation rend "préoccupant le volet humanitaire" au Mali.

A cet effet, 48 organisations humanitaires, dont OCHA ont estimé qu’"en 2019, 3,2 millions de personnes vulnérables auront besoins d'assistance" au Mali, contre "4,2 millions en 2018". Pour atteindre cet objectif, le bureau humanitaire qui a proposé 123 projets pour une réponse humanitaire d’urgence a fait savoir qu’il a "besoin de 170,6 milliards de FCFA".

Le financement requis servira dans plusieurs secteurs d’urgence, notamment la sécurité alimentaire et nutrition (56%), la protection (11%), l’éducation (11%), les urgences sanitaires (4%).