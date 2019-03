Côte d’Ivoire: L’Etat va accompagner 40.000 femmes dans le secteur agricole (Ramata Bakayoko)

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

A l'occasion de l'émission "Les Salons de Radio Côte d'Ivoire", le 10 mars 2019 à Abidjan, la ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Bakayoko, a annoncé que le gouvernement prévoit d'accompagner 40 000 femmes dans les secteurs du karité, du cacao, de l'anacarde, du manioc et du maraîcher, d'ici à 2021.

LE gouvernement projette soutenir les femmes, s affirmé Ramata Bakayoko

« Sur les cinq chaînes de valeur que sont le karité, le cacao, l'anacarde, le manioc et le maraîcher, le gouvernement va accompagner 40 000 femmes d'ici à 2021. Cela va accélérer l'autonomisation de la femme », a annoncé Ramata Bakayoko.

Soulignant le rôle capital que joue la femme dans la sécurité alimentaire, elle a rappelé que la Côte d'Ivoire a élaboré un important programme avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, dénommé AGRIFED. Avec l'appui technique et financier de ONU-femmes, ce programme a permis de suivre 2 000 femmes dans les régions du Boukani et du Tchologo, jusqu'à la certification biologique du karité, multipliant ainsi leurs revenus par 3. « Ce programme sur le karité va être étendu à d'autres régions pour atteindre 20 000 femmes d'ici à 2021 », a-t-elle indiqué.

La ministre a annoncé que le programme ouest-africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire (WAVE) va, lui, accompagner les femmes pour la certification du manioc. D'autres projets portant sur les autres chaines de valeur sont en cours. Au total, 40 000 femmes seront impactées.