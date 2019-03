Côte d'Ivoire : PDCI, hué par les pro-Bédié, Zié Daouda rejoint Duncan

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Henri Konan Bédié vient de perdre l'un de ses lieutenants, qui lui était jusque-là fidèle. Ce dimanche 17 mars, Zié Daouda Coulibaly a déposé ses valises au PDCI-Renaissance, mouvement créé par le Vice-président Duncan.

Zié Daouda Coulibaly, les raisons de son adhésion au RHDP

Le divorce est totalement consommé entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Les alliés d'hier se sont engagés dans un duel fratricide pour la présidentielle de 2020. Cependant, l'on note que plusieurs cadres du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ont décidé de rejoindre le camp présidentiel.

Au nombre de ces hautes personnalités, transfuges du vieux parti, se trouve Daniel Kablan Duncan, anciennement Vice-président du Parti. Le fondateur de PDCI - Renaissance a fédéré autour de lui des ministres et plusieurs élus et cadres du parti septuagénaire pour adhérer au RHDP unifié.

C'est dans cette optique que le Député de Grand-Bassam, Vice-président de la République, vient de réaliser une grosse prise. Hué par des pro-Bédié lors du Bureau politique du PDCI, le 8 octobre dernier à Daoukro, Zié Daouda Coulibaly a en effet pris la décision de choisir son camp, celui du PDCI - Renaissance.

Lors d'une audience à lui accordée, ce dimanche, par Daniel Kablan Duncan, en présence des Ministres François Albert Amichia et Patrick Achi, le Député de Yopougon, Zié Daouda Coulibaly Pewelegnan, s'est ainsi justifié : « Monsieur le Vice-Président, après avoir procédé à une analyse de la situation socio-politique et du débat qui a cours actuellement, au sein de notre parti le PDCI-RDA, j’ai décidé librement de m’engager au sein du Mouvement, et travailler à vos côtés pour la promotion du RHDP. »

La saignée se poursuit donc au PDCI, qui est visiblement en train de se vider de sa substance. Qu'adviendra-t-il donc au parti dirigé par Bédié dans son élan de reconquérir le pouvoir d'Etat en 2020 ?