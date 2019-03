FPI: Affi N’Guessan a peut-être évité l’assassinat politique, pas le suicide

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

L’information de la semaine en Côte d’Ivoire est la sortie de Pascal Affi N’Guessan contre Laurent Gbagbo, son ancien patron du temps du régime de la Refondation. Et l’homme qui veut tenir tête au père du multipartisme ivoirien n’y est pas allé de main morte pour dénoncer ce qu’il appelait lui-même une tentative de sa mise à mort politiquement. Sauf qu’en l’ouvrant autant, le Premier ministre Pascal Affi N’Guessan s’est politiquement suicidé… Une analyse de Patrice Dama.

Quand Affi N’Guessan croyait sa mort politique évitée

L’actualité politique en Côte d’Ivoire est chargée et c’est le FPI, le parti fondé par Laurent Gbagbo, qui fait les gros titres des journaux. Guillaume Soro qui chatouillait le pouvoir RHDP du Président Alassane Ouattara a certainement pu avoir un aperçu du rang qu’il occupe réellement parmi les grosses têtes de la politique ivoirienne avec cette actualité.

La petite querelle Affi N’Guessan - Laurent Gbagbo a éclipsé l'ancien chef rebelle Guillaume Soro des unes des médias qu'il cherche à réinvestir. Ce changement brutal lui a peut-être permis de comprendre qu'en réalité, il ne comble que le vide politique ces derniers mois. Il retournera dans ce même anonymat lorsque seront lancées les hostilités pour 2020.

Pour en revenir à Pascal Affi N’Guessan, il a dit lors de sa conférence de presse que le Président Gbagbo avait cherché à l’humilier en Europe, qu’il est en réalité l’homme qui déstabilise le parti depuis longtemps. Cette sortie a fait perdre au président du FPI désigné par la justice ivoirienne un de ses soutiens forts, Agnès Monnet. Elle a rendu sa démission quelques heures après cette attaque d’Affi contre le symbole Gbagbo, un des trois plus grands du pays avec Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara.

Affi N’Guessan se disait sans doute qu’en prenant Gbagbo dans un duel, il se donnerait des chances de rallier un plus grand nombre de militants du FPI à sa cause. Sauf qu’en ne disant rien, Affi pouvait encore bénéficier d’une sorte de présomption d’innocence pour ceux qui n’avaient pas encore compris le jeu auquel il a commencé à se livrer depuis déjà bien d'années.

À ce propos, en se dressant de la sorte contre Laurent Gbagbo, Affi N’Guessan s’est mis en danger puisque certains de ses camarades qui n’osaient pas l’attaquer frontalement par peur de fragiliser le morceau de leur FPI qu'il tient entre ses mains vont désormais se libérer.

Lida Kouassi sort les dossiers sur Pascal Affi N’Guessan

La messe a d’ailleurs été ouverte pas le ministre Lida Kouassi. Ce dernier a sorti une anecdote croustillante sur le glissement de Pascal Affi N’Guessan vers le jeu du pouvoir en place en Côte d’Ivoire. L'ex-ministre d'État a dit avoir averti Michel Gbagbo de ce que leur co-détenu de la prison dans le nord du pays avait changé de camp. Affi, sous ses yeux, se rapprochait des autorités actuelles dont il commencera à jouer le jeu à sa sortie de prison.

On apprendra du témoin Lida Kouassi Moïse que c’est feu Aboudramane Sangaré, l’homme qui a combattu Affi jusqu’à sa mort qui l’avait proposé au Président Laurent Gbagbo comme Premier ministre. Au regard de la féroce rivalité qui a fait rage entre ces deux là, jusqu’au décès de « l’ex-gardien du temple », Affi N’Guessan se voit tout de suite frappé par la réputation d’homme peu reconnaissant envers ses bienfaiteurs. Cela ne va pas sans une étiquette d’ambitieux à la prétention surdimensionnée puisqu’il dit avoir aussi fait Laurent Gbagbo. On se demande où, quand, et comment ?

Puisqu' Affi N’Guessan qui aurait du garder le silence après l’échec de sa rencontre avec Laurent Gbagbo, pour continuer d’exister aux yeux d’une partie des militants du FPI, a décidé de parler, le camp d’en face "casse les papos" comme on le dit désormais en Côte d’Ivoire.

Selon la ministre Lida Kouassi : « Affi N’Guessan s’est montré bien plus nuisible au FPI que le pouvoir Ouattara.» Et l’homme ne fait pas de déclarations gratuites. Il accompagne son propos d'une mise en garde adressée par feu le Président Gnassingbé Eyadema du Togo à Laurent Gbagbo.

Ce dernier disait avoir découvert l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo en pleine conversation avec l'ex-Président français Jacques Chirac. Et Affi N’Guessan en ce moment-là ne jurait pas franchement sa fidélité à Laurent Gbagbo devant le français.

Eyadema lui aurait ensuite dit de demander à Laurent Gbagbo de se méfier d’ Affi N’Guessan. On fait tout de suite un lien avec la signature du controversé Accords de Linas-Marcoussis par Affi N’Guessan, laquelle signature a provoqué l’inimitié que lui vouent encore aujourd’hui certains cadres du Front Populaire Ivoirien…

Affi N’Guessan a malheureusement bien clarifié sa situation

Au regard de la facilité avec laquelle Affi N'Guessan s'est empressé à son retour de Paris de charger Laurent Gbagbo qu'il n'a même pas rencontré, l'opinion se demande comment ce parfait anonyme propulsé par l'ex-Président au poste de Premier ministre de Côte d'Ivoire a pu se livrer à une telle trahison.

Affi, avec le logo du FPI, a pu glaner 9,29% de votes à la présidentielle de 2015. Sans ce logo, pas assuré qu'il totalise même 0,29% du suffrage, tant il ne représente rien dans la politique ivoirienne. Maintenant qu'il a lui-même mis sur la table ses divergences avec Laurent Gbagbo, certains illettrés qui ont voté pour lui en 2015, croyant qu’il avait la caution du vrai FPI, ont sans doute déjà réalisé leur erreur. Autant dire qu'il en est terminé pour Affi N'Guessan qui a démontré qu’il n’était pas un exemple de loyauté.

Même si mon confrère Nelson Zimin croit le leadership de Laurent Gbagbo effrité par cette querelle avec le menu fretin Affi N'Guessan, il n'en demeure pas moins que le vrai patron du parti socialiste ivoirien, Laurent Gbagbo a entre ses mains toutes ses cartes qu'il n'a pas encore rebattues. Pas très malin donc pour Affi d’avoir bataillé aussi dur pour éviter son assassinat politique pour après se suicider politiquement comme un grand dans son coin !

Comme le disait mon arrière-grand-père Gbaka Kehi à Kehi, dit Avion, ex-Chef de Canton KPACCOLO, dans la région de Gagnoa : "Le silence bien utilisé peut vous faire gagner pour avoir dit et pour n'avoir rien dit."

Affi n'aura gagné que les trois personnes qui l'ont encouragé à dire.