Côte d'Ivoire : Présidentielle 2020, vers une candidature d' Hamed Bakayoko ?

A moins de 20 mois de l'élection présidentielle de 2020, la succession d'Alassane Ouattara est ouverte. Même si le président ivoirien dit attendre 2020 pour se prononcer sur l'éventualité de briguer un troisième mandat, plusieurs dans son camp, s'activent d'ores et déjà pour prendre sa place. Le ministre Hamed Bakayoko semble d'ailleurs fourbir ses armes à cet effet.

Hamed Bakayoko, l'homme de la situation en 2020 ?

A l'Assemblée générale constitutive du RHDP, le 16 juillet dernier, Alassane Ouattara annonçait sa volonté de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Sans en dire plus. Aussi, plusieurs de ses proches ayant encore du sang frais ne cessent de s'activer pour se placer en pole position. C'est dans cette lutte de positionnement que Zasso Patrick dit "Englobal", l'un des lieutenants d' Hamed Bakayoko, vient de mettre les pieds à l'étrié.

En conférence de presse à Gestone Hôtel à Abidjan, ce jeudi 28 Mars 2019, le président du mouvement Nouvelle génération 2020 a jugé bon de dresser le portrait - robot de celui qui sera « l'homme de la situation » pour succéder au président Ouattara.

Et, selon les critères définis par lui-même, le contradicteur de Charles Blé Goudé lors du débat d'entre deux tours de la présidentielle de 2010, qui a fini par rejoindre le camp de Laurent Gbagbo, a estimé que le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense, par ailleurs Député de Séguéla et Maire d'Abobo, est celui qui dégage le meilleur profil pour succéder au président Alassane Ouattara.

« 2020 approche et on ne connait pas le successeur du Président Alassane Ouattara. Et comme tout héritage se prépare, nous pensons que comme, le président Houphouët-Boigny a préparé Alassane Ouattara, Alassane Ouattara lui aussi a préparé et formé Ahmed Bakayoko », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « C'est pourquoi en 2020, nous les jeunes avons choisi Ahmed Bakayoko comme notre candidat. Il a commencé tout petit pour s'imposer et quand on regarde dans l'entourage du président de la république, il n'y a qu'Hamed Bakayoko qui peut faire l'unanimité. Il est l'homme de la situation surtout pour la stabilité des ivoiriens. »

Cette proposition de la candidature d' Hamed Bakayoko au scrutin présidentiel de 2020 sera-t-elle approuvée dans le camp présidentiel ? A supposé que ce choix soit validé, Hambak pourra-t-il faire le poids face aux autres candidats de l'opposition, dont un certain Guillaume Soro ?

Il serait déjà trop tôt de faire le juste pronostic, car d'ici à cette échéance électorale beaucoup d'eau aura coulé sous le pont.