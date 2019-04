Côte d’Ivoire: Les vignettes sur véhicules administratif réinstaurées par le gouvernement

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le gouvernement ivoirien a décidé de réinstaurer la délivrance des vignettes aux véhicules administratifs après six années de suspension de cette opération, à en croire un communiqué de la Commission de Gestion des Véhicules Administratifs parvenue ce mercredi, à Afrique sur 7.

L’État relance les vignettes pour les véhicules administratifs

C’est à travers un communiqué officiel daté du 28 mars qu'Eliane Atté Bimanagbo, Secrétaire général du Gouvernement ivoirien, par ailleurs présidente de la Commission de Gestion des Véhicules Administratifs, a informé l’ensemble des utilisateurs des véhicules administratifs du démarrage effectif de l’opération de délivrance de la vignette administrative au titre de la gestion 2019.





Invitant tous les utilisateurs des véhicules administratifs à se procurer ces vignettes dont l’opération de délivrance avait été suspendue en 2013, Eliane Atté Bimanagbo a indiqué qu’elles sont desormais disponibles depuis le lundi 1er avril, et ce, jusqu’au 30 avril dans les locaux de la direction du patrimoine de l’Etat sise au 12è étage de la Tour F, à la Cité financière du Plateau à Abidjan.



‘’ Cette opération a pour objectif, non seulement de recenser tous les véhicules administratifs afin d’actualiser les données sur le parc automobile de l’Etat, mais aussi d’exercer un contrôle sur leur gestion rationnelle par les détenteurs’’ souligne ledit communiqué.



Notons que les vignettes automobile sont un impôt annuel sur les véhicules en circulation sur toutes les routes ou sur certaines seulement, qui se traduit par l'obligation d'acheter et d'apposer une figurine fiscale spéciale, ou « vignette », sur le pare-brise de chaque véhicule assujetti.

Un véhicule administratif est un véhicule octroyé par l’Etat à un particulier en raison de la fonction qu’il occupe. Les plaques d’immatriculation des véhicules administratives en Côte d’Ivoire sont de couleur jaune. Ces plaques portent des inscriptions en bleu commençant par la lettre D. Cette lettre est suivie par 5 chiffres, dont les 2 premiers permettent identifient le ministère auquel appartient le véhicule immatriculé et le service de dotation.