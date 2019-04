Football : Yaya Touré invité d’honneur au tirage au sort de la Can 2019

L’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Yaya Touré, quadruple ballon d’or africain, a été désigné comme invité d’honneur de la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2019 qui se tiendra ce vendredi 12 avril 2019 au Caire.

Yaya Touré, invité d’honneur de la Caf

L’annonce a été officiellement publiée sur le compte Twitter de la Confédération africaine de football : « Nous sommes tellement heureux de vous annoncer la présence de la légende du football africain, Yaya Touré, à la cérémonie de ce vendredi », a tweeté l'institution dirigée par le Malgache Ahmad Ahmad.

Cette cérémonie qui aura lieu ce 12 avril au Caire (Egypte) à 17h GMT, sera également marquée par les présences du Comité d’Organisation de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire (Cocan 2023) et du sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Kamara Ibrahim. D’autres légendes du football africain, dont le Sénégalais El-Hadji Diouf, le Nigérian Emmanuel Amuniké, l’Égyptien Mustapha Hadji et le Camerounais Rigobert Song, participeront également à cette cérémonie.

Yaya Touré, une véritable légende du football africain

Yaya Touré Gnégnéri, né le 13 mai 1983 à Bouaké en Côte d'Ivoire, est le frère cadet de Habib Kolo Touré. Il a commencé sa carrière à l'Asec Mimosas, à 18 ans. Ses performances l'ont très tôt attiré vers l'Europe, où il a évolué pour plusieurs clubs dans six pays différents. Touré a joué à Beveren en Belgique (2001-2004), au Metalurg Donetsk en Ukraine (2004-2005), à l'Olympiakos Le Pirée en Grèce (2005-2006 et 2018) et à l'AS Monaco, en France (2006-2007), avant de déposer ses valises au Fc Barcelone en Espagne (2007-2010) et Manchester City ( 2010-2018).

Il fut le premier joueur ivoirien à remporter la Ligue européenne des champions avec le FC Barcelone en 2009, et a été distingué durant quatre années consécutives meilleures joueurs africains de l’année de 2011 à 2014. Il a par ailleurs participé à trois coupes du monde avec la Côte d’Ivoire (2006, 2010 et 2014) et a remporté la première Coupe d'Afrique des nations de sa carrière en 2015, après avoir perdu deux finales en 2006 et en 2012.

Palmarès de Yaya Touré

Avec l’Olympiakos le Pirée :

Champion de Grèce en 2006

Coupe de Grèce en 2006

Avec le FC Barcelone :

Vainqueur Ligue des champions : 2009

Champion d’Espagne : 2009 et 2010

Coupe du Roi : 2009

Vainqueur Coupe du monde des clubs : 2009

Super Coupe UEFA : 2009

Super Coupe Espagne : 2009



Avec Manchester City :

Champion d’Angleterre : 2012 et 2014

Coupe d’Angleterre : 2011

Community Shield : 2012

Coupe de la Ligue : 2014

Avec la sélection nationale :

Finaliste de la CAN en 2006 et 2012

Vainqueur de la CAN en 2015

Distinctions personnelles

Meilleur joueur ivoirien de l’année : 2008 et 2009

Joueur africain de l’année : 2011, 2012, 2013 et 2014

Membre de l’équipe type de Premier League : 2012 et 2014

Nommé dans la liste des 23 meilleurs joueurs pour le FIFA Ballon d’or 2012, 2013 et 2014.