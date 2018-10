Éliminatoires CAN 2019 : Les Éléphants dynamitent les Centrafricains (4-0)

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Les Éléphants ont pris une option sérieuse pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des nations. La sélection ivoirienne a remporté le match face aux Centrafricains sur le score de 4 buts à 0.

Les Éléphants marquent leur territoire à Bouaké

Les Éléphants de Côte d'Ivoire auront une double confrontation avec la sélection centrafricaine, le 12 et 16 octobre 2018 pour des rencontres comptant pour la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Pour ce match aller de la Poule H qui s'est joué, ce vendredi, au stade de la paix de Bouaké, les Pachydermes n'ont pas du tout tremblé devant leurs adversaires venus de Bangui.

C'est Jonathan Kodjia, dans tous les bons coups de l'équipe ivoirienne, qui a logiquement ouvert le score en lobant le gardien centrafricain. Le score en est resté à 1 but à 0 à la première mi-temps, malgré les nombreuses occasions ivoiriennes.

Dès le retour en seconde période, c'est le défenseur de Manchester United, Eric Bertrand Bailly, qui reprend d'une tête victorieuse, un corner de son coéquipier. A 2-0, les poulains d'Ibrahim Kamara peuvent dérouler plus sereinement.

Coaching gagnant pour l'entraineur Ivoirien, car sur un travail remarquable de "l'Homme de Bouaké" (Kodjia), Cheick Doukouré, sur le terrain depuis à peine 10 secondes, reprend du plat du pied un centre pour porter le score à 3 buts à 0.

Sur une offrande de Wilfried Zaha après un slalom dans la défense centrafricaine, Maxwell Cornet, rentré 10 minutes plus tôt, aggrave le score à 4 buts à 0. Et le score en restera là au sifflet final de l'arbitre.

Après leur hold up à Kigali, le 9 septembre dernier, cette large victoire à domicile conforte les chances des Éléphants pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 qui se jouera en janvier prochain au Cameroun. Mais reste à confirmer cette belle performance à Bangui, dans quatre jours.