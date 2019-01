Organisation CAN 2021 : Ahmad Ahmad veut négocier avec Alassane Ouattara

L'organisation de la CAN 2021, préalablement attribuée à la Côte d'Ivoire sous l'ère Issa Hayatou, vient d'être confiée au Cameroun par Ahmad Ahmad. Mais en raison de la grogne des Ivoiriens, le président de la CAF entend rencontrer le Président Alassane Ouattara.

Que de tractations autour de la CAN 2021

La Confédération africaine de football (CAF) est dans un véritable tourment. Cet imbroglio est né du retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. La raison évoquée par l'instance suprême du football africain tient du retard dans la réalisation des infrastructures devant abriter cette compétition. La CAF a cependant décidé d'ajourner le pays des Lions indomptables pour l'édition suivant, à savoir la CAN 2021, dont l'organisation était pourtant confiée à la Côte d'Ivoire. Et le pays de Didier Drogba se verrait attribuer celle de 2023

Les autorités ivoiriennes, qui ont pris cette information comme une mauvaise blague, ont décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour être rétablis dans leur droit. D'autant plus que la construction du stade d'Ebimpé et des autres infrastructures devant abriter cette compétition sont déjà en chantier. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire n'a nullement indiqué qu'elle ne serait pas prête à l'échéance indiquée.

C'est donc pour trouver une issue favorable à cette situation, qu'Ahmad Ahmad, Président de la CAF, a décidé de rencontrer le Président Alassane Ouattara. « Je dois rencontrer prochainement le président de la République de Côte d’Ivoire pour discuter avec lui », a-t-il annoncé, avant d'ajouter :

« Nous n’avons pas encore reçu leur réponse. Nous ne pouvons pas obliger. Mais nous sommes obligés de faire ce glissement par rapport au temps qui nous est imparti. Surtout par rapport à l’année d’attribution de le CAN. Ces trois CAN ont été attribuées en 2014. De 2014 à 2016, rien n'à bouger. »

Le Président ivoirien Alassane Ouattara et le Malgache Ahmad Ahmad trouveront-il un compromis à ce sujet ?

Wait and see.

Notons que la CAN 2019 a finalement été attribuée à l'Egypte, et l'édition de 2025 à la Guinée Conakry.