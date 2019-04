Côte d'Ivoire: Murielle Ahouré et Ta Lou Marie-Josée ne se sont pas adressé la parole pendant 3 ans

Tout ce que Murielle Ahouré et Ta Lou Marie-Josée montraient en public ces dernières années n’était en réalité que mise en scène. Les deux dames ne s'adressaient plus la parole depuis maintenant 3 ans. Ce n'est que le mardi dernier, lors de la cérémonie d'ouverture des championnats d'Afrique d'athlétisme juniors et cadets au Félicia, que les deux dames ont decidé d'enterrer la hâche de guerre.

Murielle Ahouré et Ta Lou Marie-Josée font la paix après 3 ans de discorde

Les marraines des championnats d'Afrique d'athlétisme des U18 et U20, Murielle Ahouré et Ta Lou Marie-Josée ont enfin décidé d'enterrer la hâche de guerre, ce mardi lors de la cérémonie d'ouverture desdits championnats, après avoir passé plus de 3 ans sans s'adresser la parole. Une information publiée par le journaliste sportif ivoirien Fernand Dédéh très proche des deux meilleures sprinteuses de l'histoire de l'athlétisme ivoirien. Il a précisé que Murielle et Marie-Josée ont décidé de mettre fin à leurs querelles, après plus de 3 heures de discussions à huis clos dans la salle de conférence du stade Félix Houphouët-Boigny.

"Une bonne nouvelle pour la Côte d’Ivoire et l’athlétisme ivoirien. Murielle Ahouré et Marie-Josée Ta Lou ont fumé le calumet de la paix. Les deux reines des pistes africaines et mondiales, couraient sous les mêmes couleurs, défendaient le prestige du même pays, mais elles ne s’adressaient pas la parole. Trois ans au moins que cela dure. Depuis 2016. À l’occasion du championnat d’Afrique des U18 et U20 d’Abidjan, dont elles sont toutes les deux les marraines, elles ont crevé l’abcès, elles se sont retirées de la scène, elles se sont enfermées dans une salle du stade Félix Houphouët-Boigny, elles se sont parlées sans témoins. Trois heures de huis-clos, ce mardi 16 avril 2019. Puis la fumée blanche : la paix", a posté Fernand Dédéh sur son profil facebook.

Poursuivant, le journaliste a précisé que l'idée de faire la paix est venue de Ta Lou, lorsqu'après le defilé d'ouverture, le protocole installe l’une à côté de l’autre. « Il faut qu’on se parle... », souffle Marie-Josée Ta Lou à son aînée. Réaction favorable de Murielle Ahouré. « Moi-même, je ne voulais pas te saluer, ni m’asseoir à tes côtés. Mais pour la Côte d’Ivoire, je fais fi... ».

Les deux filles se retirèrent donc dans les vestiaires du stade pour une franche discussion qui a abouti à une réconciliation. La double médaillée d’argent aux mondiaux 2018 (100 et 200 m, Marie-Josée Ta Lou) et la championne de la ligue de Diamant 2018 (60m, Murielle Ahouré), ont donc mis fin à leurs querelles occasionnées par "les rumeurs véhiculées par leurs entourages respectifs".