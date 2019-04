Football: L'hommage de Nike à son ambassadeur Didier Drogba

L'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a été célébré le 17 avril dernier par l'équipementier américain ''Nike'', dont il est l'ambassadeur depuis maintenant 16 ans.

La firme américaine rend hommage à Didier Drogba

C’est depuis les Pays-Bas, où se trouve le siège de Nike, que les responsables de cette grosse marque ont réservé une surprise à Didier Drogba, ambassadeur de la marque depuis 2003, alors qu'il évoluait encore à l'Olympique de Marseille en France. Dans une vidéo publiée par l'ancien ballon d'or africain sur instagram, l'on aperçoit une dame, micro en main, lui disant, '' nous sommes venus te célébrer, suis moi''. Puis, elle le conduit dans une salle pleine de monde qui l’a accueilli avec des acclamations bien nourries.

Cette cérémonie d'hommage a eu lieu en présence de Guus Hiddink, son coach lorsqu’il évoluait à Chelsea FC lors de la saison 2015-2016. Loin d'être insensible à ce geste, Drogba a remercié son équipementier et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce petit événement en son honneur.

‘‘NIKE, ça fait 16 ans que tu es collé à mes pieds. J'appelle ça de la loyauté ! Merci à toute la famille NIKE pour cette surprise et tout le travail que vous avez fait pour que je me sente bien dans mon monde.’’ a-t-il soutenu, avant d'ajouter : ''Toujours un plaisir de revoir le Boss, Mr Guus Hiddink, ex-manager de Chelsea Fc. Nico Piry merci, sans toi, tout aurait été différent. Bruno, tous mes buts et mes trophées remportés. Cobham, il y a plusieurs années, Salminen Tina, tu as voyagé à travers le monde pour t’assurer que j’étais content de notre partenariat. Vous êtes vraiment des personnes spéciales à mes yeux. Merci pour tout''

Pour rappel, le néo retraité a intégré la famille Nike en 2003 pour ne plus jamais la quitter. Dans tous les clubs où il a évolué, le redoutable attaquant ivoirien avait pour mission de faire la promotion de la marque. On se rappelle encore de cette paire de marques orange, la Mercurial Vapor XIII Mango, avec laquelle il disputera la saison 2011/2012. Saison marquée par cette Ligue des Champions remportée pour la première fois par les Blues de Chelsea après le tir au but réussi de l’Ivoirien.