Côte d'Ivoire: Pâques, les sapeurs-pompiers signalent 29 décès

En Côte d'Ivoire, la célébration de la Pâques, ce week-end, a été sanglant et meurtrier. Le Groupement des sapeurs-pompiers militaire (GSPM) fait état de 29 décès survenus entre le vendredi 19 et le 22 avril 2019.

Une fête de Pâques douloureuse

Il y a eu de la tristesse au cours du week-end pascal. La joie de la résurrection du Christ lors de la célébration de la fête de Pâques a été freinée par des décès dans certaines familles. Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires affirme avoir été sollicité pour 311 interventions cumulées. Il s'agit notamment de 206 accidents de la circulation, 21 incendies, 20 transports de malades, 6 transports d'aliénés et 8 fausses alertes.

Pour toutes ces interventions, le GSPM signale 488 victimes, dont 29 décédées et 43 sans évacuation. Le samedi 20 avril, les sapeurs-pompiers ont été sollicités pour 105 interventions et la prise en charge de 125 victimes. Malheureusement, 12 d'entre elles sont décédées. Cette journée a été la plus active et la meurtrière du week-end pascal.

" La mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours à victimes sur les axes les plus à risque a permis la prise en charge précoce des accidentés. En effet, en plus des prépositionnements habituels dans la ville d’Abidjan, le GSPM a déployé des engins sanitaires sur l’autoroute du Nord, au carrefour Jacqueville, sur la route de Bassam et sur la route d’Adzopé ", précisent les services du Groupement des sapeurs-pompiers militaires.

Le vendredi 19 avril, une collision entre un car de transport et un camion-remorque a causé la mort de 6 personnes sur l'autoroute du nord, voie nord Pk 95. C'est à 22h43 que les sapeurs-pompiers ont été alertés. Une fois sur les lieux, les soldats du feu ont évacué les blessés à l'hôpital Saint Jean-Baptiste de Bodo. Quatre victimes ont cependant refusé de se faire évacuer. Elles ont donc signé des décharges de responsabilité.