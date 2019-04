Titrologie : revue de la presse ivoirienne du 24 avril 2019

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Ce mercredi 24 avril 2019, la Titrologie de la presse ivoirienne fait la part belle à la politique. Une bagarre aurait éclaté entre des pro-Gbagbo et des pro-Simone à Facobly, selon le quotidien Le Jour. Dans la guéguerre PDCI-RHDP, le journal Le Bélier, affirme que le parti de Bédié noie le rassemblement des houphouëtistes.

Titrologie, guerre PDCI-RHDP, fête de la liberté, guerre au FPI

Le quotidien Le Jour, accorde sa Une à une bagarre qui a éclaté à Facobly entre des partisans de Laurent Gbagbo et ceux de son épouse. Pour le confrère, cet affrontement montre bien que le Front populaire ivoirien (FPI) " ne peut pas apporter la paix aux Ivoiriens ". Toujours à la Une de ce même journal, il est indiqué qu' Hamed Bakayoko s'est doté d'un plan pour lutter contre l'insécurité maritime.

Le quotidien Le Bélier, consacre sa titrologie au duel qui oppose le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Le journal proche d' Henri Konan Bédié croit savoir que le parti septuagénaire "noie le RHDP ". Notre confrère rapporte les propos de Jean-Louis Billon qui affirme que " ceux qui rejoignent le RHDP ne le font pas avec le cœur ".

L'Inter, revient sur un affrontement entre trois villages de l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais aussi sur l'inquiétude des chefs coutumiers ivoiriens par rapport au climat politique actuel. " Les Ivoiriens ont commencé à avoir peur ", ont-ils déclaré au président Alassane Ouattara, comme le confirme le quotidien indépendant dans sa titrologie. Ce même sujet est abordé par Le Temps. Ce journal précise que les têtes couronnées tirent la sonnette d'alarme avant la présidentielle de 2020.

Pour sa part, Le Patriote, préfère rassurer les Ivoiriens après la rencontre entre les chefs coutumiers et Alassane Ouattara. " Nous sommes rassurés pour 2020 ", auraient dit les garants des us et coutumes ivoiriens.

La tournée d' Affi N'Guessan à Adzopé barre la Une de Notre Voie, avec des propos de ce dernier dont voici la teneur : " La désunion nous perd du temps ".

Le journal Soir Info, préfère revenir sur le clash entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Selon ce confrère, le chef d'État ivoirien a trouvé une stratégie pour " neutraliser " l'ex-président de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, L'Expression, accuse Guillaume Soro de " tribalisme et d'ethnicisme " lors de sa tournée à Dabakala.

Le journal Le Mandat, annonce que les victimes des déchets toxiques devront percevoir 655 milliards de francs CFA et donne les instructions à suivre.