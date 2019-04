Afrique: Alpha Condé contredit Ouattara sur le franc CFA

Alpha Condé a livré son opinion sur le débat concernant la survie du franc CFA. Le président guinéen s'est exprimé à l'occasion d' une visite d' amitié et de travail, qu' il effectue en Côte d'Ivoire, depuis le jeudi 25 avril 2019. Ses propos sont sans équivoque.

Alpha Condé n'est pas en phase avec Alassane Ouattara

Le débat sur le franc CFA fait actuellement rage. La question de la survie ou la disparition de la monnaie commune à 14 pays africains membres de la Zone franc échappe parfois au domaine de l'économie pour atterrir dans la politique avec fracas. Née le 26 décembre 1945, cette monnaie est sans cesse sous les feux des critiques de plusieurs Africains réclamant sa suppression.

Dans cette confrontation entre pro et anti franc CFA, des chefs d' États africains sont montés au créneau. Au cours d' une visite à Paris, en février 2019, Alassane Ouattara avait dénoncé le "faux débat" autour de ladite monnaie. "Le franc CFA est notre monnaie, c’est la monnaie de pays qui l’ ont librement choisi, depuis l’ indépendance dans les années 60. Elle est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée", avait-il déclaré.

Et le mentor du RDR (Rassemblement des républicains, parti au pouvoir) d' ajouter que le franc CFA n’ est pas autant décriée comme voudrait le faire croire une certaine opinion. Le président ivoirien, ancien haut cadre du Fonds monétaire international (FMI), s' était attiré la foudre de certains Africains, qui n'ont pas manqué d' exprimer leur indignation et leur colère sur les réseaux sociaux.

En visite en Côte d'Ivoire, Alpha Condé a clairement contredit le chef d' État ivoirien sur l' avenir du franc CFA. Selon le président guinéen, "en 2020, nous aurons une monnaie des pays africains de la CEDEAO qu’ ils soient francophones, anglophones ou lusophones".

"Je pense qu’ en 2020, nous aurons une monnaie des pays africains de la CEDEAO qu’ ils soient francophones, anglophones ou lusophones. Le plus important, c’ est que nous ayons une monnaie commune et nous travaillons dans ce sens-là. Et cela veut dire que le franc CFA sera dépassé dans ce cadre-là“, a poursuivi l' hôte d' Alassane Ouattara, qui a produit un son discordant de celui joué par le président ivoirien à Paris.

L' on se rappelle que l' activiste Kemi Seba, séjournant en Côte d' Ivoire, dans le cadre d' une conférence portant sur le néocolonialisme, a été expulsé par les autorités ivoiriennes, le mardi 26 mars 2019. Il est connu pour ses prises de position très tranchées contre le franc CFA.