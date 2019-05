Afro-Basket Dames 2019 : Les Camerounaises aux portes du tournoi

Le tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique féminine de basket se tient actuellement à Yaoundé pour la Zone IV. Une seule équipe participera à la compétition prévue en août prochain.

Le Cameroun prend une option pour la CAN de basket.

Samedi, les Camerounaises se sont imposées (91-46) contre les Congolaises. Le Cameroun et la RD Congo sont les deux équipes qui se disputent la seule place qualificative dans la Zone IV en vue de l’Afro-Basket Dames. Les autres pays n’ont pas pu prendre part à ce tournoi qualificatif pour diverses raisons.

Face aux Congolaises, les Camerounaises prennent donc un sérieux avantage en vue de la CAN de basket. Malgré cela, le coach camerounais reste méfiant avant de retrouver la RDC pour le match retour. « Ce succès me réjouit. C'est une équipe jeune et la plupart des joueuses n'ont jamais joué ensemble, a indiqué Guy Moudio à FIBA.basketball. Nous nous sommes entraînés pendant seulement trois jours, donc le gain de ce match est une excellente chose pour le moral du groupe. (…). Il faut que je revois le match pour mettre le doigt sur nos faiblesses, car la rencontre de dimanche ne sera en rien facile ».

Une méfiance d’autant plus justifiée que les Congolaises ne comptent pas se laisser faire une fois de plus. « En basket, tout est possible. Il est évident que le match de demain (ce dimanche, ndlr) sera différent de celui-ci. Nous voudrons absolument corriger le tir et aller chercher une victoire qui nous ouvrirait les portes de la qualification pour le FIBA Women's AfroBasket », a confié la capitaine de la République démocratique du Congo Natacha Mambengya. La seconde manche se joue ce dimanche 5 mai au Palais polyvalent des sports de Yaoundé.