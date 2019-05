Football : Nicolas Pepe se rapproche de la Ligue des champions

Lille a fait un pas de plus vers la Ligue des champions dimanche en concédant le match nul (2-2) sur la pelouse de Lyon. Le club de Nicolas Pepe conforte sa deuxième place à trois journées de la fin du championnat.

Ça sent bon pour Nicolas Pepe et les siens en fin de saison.

Lille aurait frappé un grand coup dans la course à la deuxième place dimanche contre l’Olympique lyonnais. Devant au score, les coéquipiers de Nicolas Pepe ont été accrochés par les locaux en fin de partie et repartent du Groupama avec un match nul (2-2). Un résultat qui n’impacte pas vraiment les Lillois puisqu’ils maintiennent leurs adversaires du jour à six points.

A trois journées de la fin de la Ligue 1, le match à Lyon n’est pas si un mauvais résultat pour le LOSC. Interrogé à la fin de cette affiche, Nicolas Pepe sait que rien n’est joué et que son club veut finir dauphin du PSG. Ce qui lui permettra de se qualifier directement pour le Ligue des champions la saison prochaine. « Mathématiquement, ce n’est pas terminé. C’est sûr qu’il faudra bien gérer nos deux matches à la maison pour garder cette deuxième place. Il ne fallait surtout pas perdre ici. Chose qu’on a faite. On a pris un point même si on aurait pu prendre trois points parce qu’on a mené au score, mais…C’est dommage. On sait qu’on est tombé sur une grosse équipe. Maintenant, on ne revient pas à la maison avec zéro point, on revient avec un point et c’est sûr que ce sera important pour la suite », a déclaré l’international ivoirien après la rencontre (11 sélections, 4 buts).

Auteur d’une belle saison avec le LOSC (20 buts et 11 passes décisives) en championnat, Nicolas Pepe va sauf surprise découvrir l’Europe la saison à venir. Cela se fera avec son club actuel ou un autre, tant l’Ivoirien est courtisé par de nombreuses écuries au vu de ses prestations.