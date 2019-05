Nicolas Pépé, le LOSC reçoit une offre de 70M€ d'un grand d'Europe !

Nicolas Pépé, l'attaquant ivoirien et le LOSC pointent toujours à une très belle et surprenante deuxième place au classement de la Ligue 1 avec six longueurs d'avance sur l' OL (3ème). Et l'international ivoirien a tapé dans l’œil de nombreux recruteurs des plus grands clubs européens !

Nicolas Pépé va quitter le LOSC au Mercato, un grand club européen offre 70 millions d'euros à Gerard Lopez !

Deux semaines après avoir humilié le PSG sur sa pelouse (5-1), le LOSC en a remis une couche face à Nîmes dimanche dernier (5-0). Et Nicolas Pépé en a d'ailleurs profité pour inscrire son vingtième but de la saison sous le maillot lillois en Ligue 1. Impressionnant. L'international ivoirien a ainsi égalé le nombre de buts du prodige belge Eden Hazard, qui avait marqué 20 buts avec Lille OSC lors de la saison 2011/2012, et se rapproche un peu plus du record détenu par l'attaquant international sénégalais, Moussa Sow, qui avait quant à lui inscrit 25 buts avec les Dogues lors de la saison 2010/2011.

Excellent avec le LOSC, Nicolas Pépé a d'ailleurs eu le bonheur d'apprendre qu'il était nommé parmi les lauréats au trophée UNFP du meilleur joueur de la saison de Ligue 1 en compagnie de trois stars du PSG : Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, ainsi que la superstar du Stade Rennais, Hatem Ben Arfa.

C'est donc tout sauf une surprise si Nicolas Pépé, qui sera l'une des attractions de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations cet été avec les Éléphants de la Côte d'Ivoire, est désormais dans le viseur de la plupart des grands clubs européens. En effet, si l' Inter Milan est déjà passé à l'action en formulant une offre de 70 millions d'euros au président de Lille OSC, Gerard Lopez, le média britannique Daily Express, nous apprend que deux nouveaux clubs de Premier League devraient lancer une offensive très prochainement dans le dossier Nicolas Pépé : Liverpool et Manchester United.

Toujours selon les informations du Daily Express, les dirigeants de Liverpool seraient même sur le point de transmettre une offre de 70 millions d'euros aux dirigeants lillois pour tenter d'arracher la signature de la superstar ivoirienne, dont le profil a totalement séduit Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds.

Mais le LOSC attendrait beaucoup plus pour l'international ivoirien et la concurrence sera rude pour Liverpool puisque Chelsea, Arsenal, le PSG et le Bayern Munich seraient également sur le coup !

Affaire à suivre donc pour Nicolas Pépé...