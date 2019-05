Côte d'Ivoire : Kacou Diagou, grand défenseur du franc CFA aux USA

Alors que la polémique sur le franc CFA se veut grandissant, Jean Kacou Diagou vient se poser en défenseur de cette monnaie héritée de la colonisation. Conférencier au Forum des entrepreneurs aux Etats-Unis, le patron de NSIA groupe a montré les avantages liées à cette monnaie.

Kacou Diagou, le Franc CFA, une bonne monnaie

Deux tendances antinomiques s'affrontent à propos du franc CFA. Il y a d'un côté ceux qui protestent vigoureusement contre cette monnaie utilisée dans 14 pays africains, et ceux qui vantent ses bienfaits. Au nombre de ces derniers, se trouve Jean Kacou Diagou. Invité d'honneur et orateur au Forum des entrepreneurs au pays de l'Oncle Sam, l'ancien chef du patronat ivoirien a tenu à interpeller les pourfendeurs du CFA.

« Souvent, nos chercheurs qui font des déclarations sur le FCFA n’ont jamais gérés quoi que ce soit ! Ils n’ont jamais été entrepreneurs de quoi que ce soit. Ils ne savent pas ce que ça coûte au Ghana par exemple d’être obligé d’augmenter les salaires de 10% à 15% tous les ans, parce qu’il y a l’inflation », a déclaré l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire.

Poursuivant, le leader de NSIA Groupe (Assurance et Banque) indique que même les pays anglophones, notamment le Ghana et le Nigeria, qui disposent de leurs propres monnaient préfèrent de loin recevoir le franc CFA en lieu et place du Cedi ou du Naira. Il précise par ailleurs que dans les pays africains qui ont leurs monnaies nationales, les taux d'inflation ne sont pas maîtrisés.

La parole est donc donnée à au Togolais Kako Nubukpo, au Franco-Béninois Kemi Séba ou à l'Ivoirien Mamadou Koulibaly, militants anti CFA, d'apporter la réplique à Jean Kacou Diagou.