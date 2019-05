Côte d'Ivoire: Voici les nouvelles dates des examens scolaires

Kandia Camara, ministre ivoirienne en charge de l'Education nationale a anonncé, lundi 13 mai 2019, à l'occasion d'une conference de presse animée à son cabinet sis au Plateau, un réaménagement au niveau des dates des examens scolaires comptant pour l'année scolaire 2018-2019.

Education, Kandia Camara reporte l' examen du CEPE

La ministre Kandia Camara a procédé au report, ce lundi 13 mai 2019, de la date des examens du Certificat d'étude primaire élémentaire (CEPE). Initialement prévu pour se tenir le 05 juin 2019, ces examens auront finalement lieu le lundi 01 juillet 2019. Les dates prévues pour la tenue des examens du Brévet d'étude du premier cycle, et celles du Baccalauréat, restent quant à elles inchangées. Ainsi, du 17 au 21 juillet 2019, se tiendont sur toute l'étendue du territoire ivoirien, le BEPC, lorsque les candidats au baccalauréat sont quant à eux invités à se présenté dans les differents centres d'examens du 08 au 12 juillet 2019.

Concernant le découpage de l’année scolaire dans l’enseignement général, Kandia Camara a annoncé que désormais, on aura deux semestres au lieu de trois trimestres. Dans l’enseignement technique et la formation professionnelle, le découpage de l’année scolaire reste le même, c’est-à-dire deux semestres.

"Ces changements interviennent pour juguler les conséquences des grèves afin de garantir les meilleures conditions de succès de nos élèves", a fait savoir la ministre.

Ces décisions interviennent dans un contexte de crise qui secoue le système éducatif ivoirien depuis le début de l'année 2019. Pacôme Attaby, secretaire général de la coalition des syndicats du secteur éducation formation (COSEFCI), et ses camarades enseignants menacent d'entamer une grève dès ce mardi 14 mai 2019 et ce jusqu'au 17 mai prochain. Leurs revendications portent autour des meilleures conditions de vie et de travail.