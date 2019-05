Côte d'Ivoire: la police abat deux braqueurs à moto

La police ivoirienne a mis hors d'état de nuire deux braqueurs qui opéraient à l'aide d'une moto. Ces délinquants sont tombés les balles d'une patrouille de la Brigade de recherche et d'intervention, le jeudi 16 mai 2019, à Marcory (commune d'Abidjan).

La police neutralise deux braqueurs

Le jeudi 16 mai 2019 marque la fin pour deux braqueurs spécialisés dans le vol à moto. Ils ont été abattus par la police, principalement à la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) dans la commune de Marcory. Pour en revenir aux faits, un homme sort d'une banque après une opération bancaire. Une fois hors de l'établissement financier, il se fait arracher son sac par deux lascars à moto.

Malheureusement pour les bandits, une patrouille de la Brigade de recherche et d'intervention de la police tombe sur la scène. Immédiatement, les policiers se lancent à la poursuite des voleurs. Les braqueurs sont pris en chasse jusqu'à Treichville, une autre commune d'Abidjan, comme l'a confirmé la plateforme Sentinelle Minos.

Ce sont les malfrats qui ouvrent le feu en premier au quartier Arras 1. La riposte est fatale. Les éléments de la police abattent un bandit sur-le-champ. Le second s'écroule quelques mètres plus loin. Les hommes du commissaire Yao Michel découvrent un pistolet automatique et des munitions en possession des gangsters.

Le lundi 15 avril 2019, des braqueurs avaient été neutralisés à Treichville alors qu'ils tentaient de jeter leur dévolu sur un convoi de transfert de fonds. Les agents de la Brigade de recherche et d'intervention, une fois encore, ont déjoué le plan concocté par ces malfaiteurs. Grâce à une information anonyme, la police a tendu un piège aux bandits. Les deux délinquants ont été tués par les éléments de la police. Cette opération a été un signe de véritable coopération entre les policiers et la population.