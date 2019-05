Béoumi: EDS exprime sa compassion et interpelle le gouvernement

Dans une déclaration signée de son président Georges-Armand OUEGNIN, la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), exprime sa compassion aux nombreuses victimes des affrontements intercommunautaires entre allogènes et autochotones a Béoumi, et exige du gouvernement, la création des conditions succeptibles de garantir la paix sociale.

Les exigeances de EDS au gouvernement ivoirien

Le mercredi 15 mais 2019, une violente altercation a éclaté entre les populations autochtone et allogène de Béoumi. Le bilan de ces affrontements fait état de trois (03) morts, d’importants dégâts matériels, de plusieurs personnes blessées par balle, par incendie et à l’arme blanche. Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS) s’incline devant la mémoire des personnes décédées, exprime sa compassion aux familles éplorées, souhaite un prompt rétablissement aux nombreux blessés et apporte son réconfort aux familles victimes des nombreux dégâts matériels.

EDS condamne, avec force, ces affrontements communautaires et s’inquiète de la récurrence de ces événements qui sont de nature à entamer gravement le tissu social déjà fragilisé par plus d’une décennie de crise politico militaire.

EDS en appelle au calme, à la sérénité et invite toutes les parties concernées, les autorités administratives et traditionnelles locales à créer les conditions d’un dialogue intercommunautaire pour garantir la paix dans cette localité où la cohabitation pacifique des populations doit être privilégiée.Fait à Abidjan, le 16 mai 2019

Pour EDS,

Le Président

Pr Georges-Armand OUEGNIN