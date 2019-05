Côte d'Ivoire : En colère, Dah Sansan retourne son véhicule à Soro

Chose dite, chose faite. Tilkouété Dah Sansan, président de la jeunesse du RHDP a officiellement retourné son véhicule à Guillaume Soro. Un cadeau que l'ex-président de l'Assemblée nationale lui avait offert en sa qualité de président du Rassemblements des jeunes Républicains (RJR) en 2016. Le député de Bouna avait indiqué dans une interview accordée au confrère le Patriote le 28 avril dernier, qu'il comptait se separer de ce cadeau qui allait à l'encontre de ses principes au motif que Guillaume a désormais choisi le contre-pieds des idéaux pronés par son mentor Alassane Ouattara.

Ci-dessous l'intégralité de la lettre de Dah Sansan à Soro dont la rédaction d'Afrique-sur 7 a réçu copie

Lettre ouverte relativement au don d'un véhicule fait au RJR par Monsieur Guillaume SORO.

ABIDJAN, le 15 Mai 2019

Depuis mon interview parue dans le quotidien "le patriote " du 28 avril 2019 dans lequel j'affirmais, en citant des actes concrets de développement, que Monsieur Guillaume SORO a toujours été incohérent et qu'il devait avoir le courage politique et l'honnêteté de reconnaître qu’entre le nord qu’il a administré de 2002 à 2010 et le nord d’aujourd’hui, c’est le jour et la nuit, le don de véhicule qu’il a bien voulu me faire a refait surface et se présenté comme une véritable arme de combat.

Que n'a-t-on pas entendu et lu sur les réseaux sociaux ! Des injures, des propos goguenards, des intimidations, de la manipulation, de la tentative de discrédit, des mensonges etc.

On peut même affirmer sans risque de se tromper que jamais un simple don n'a suscité autant de bruit. Pourtant, tous, nous bénéficions de faveur de quelque nature que ce soit et je jure que Monsieur Guillaume SORO lui-même, pour être ce qu’il est aujourd’hui, a constamment bénéficié de plusieurs dons, avantages et faveurs de personnes qui l’entourent et qui lui sont plus ou moins proche.

Mais diantre! Pourquoi un tel acharnement pour un don, qui est une libéralité, censé être sincère ?



Afin d'éclairer tout lecteur, il conviendrait de faire un bref rappel des faits.

Le 11 avril 2016, monsieur Guillaume Kigbafory SORO a bien voulu recevoir le Rassemblement des Jeunes Républicains, (RJR) alors qu'il était le président de l'Assemblée Nationale et cadre du Rassemblement des Républicains (RDR).

A cette occasion, une promesse de don d'un véhicule et de 50 ordinateurs a été faite. Cette promesse a été exécutée quelques mois plus tard au siège du RDR selon les exigences du « donateur » qui a tenu à ce que la réception soit faite au siège du parti. Dès lors, il est aisé de conclure qu'il s'agissait d'un don fait à la jeunesse du parti et non intuitu personae à Monsieur DAH Sansan Tilkouété. C'est avec cette lecture que la répartition des ordinateurs a donc été faite entre les membres du bureau national RJR et certains délégués régionaux et départementaux. Quant à la seule voiture, elle m'est revenue en ma qualité de président de la jeunesse.

Aujourd'hui, le comportement de certains partisans de monsieur Guillaume Kigbafory SORO et qui sait si ce comportement n'est pas partagé par ce dernier, me met très mal à l'aise et je dois tirer les leçons de cette affaire de don de véhicule.

Si Monsieur Guillaume Kigbafory SORO a accepté de nous recevoir, c'est parce qu'il était un cadre du RDR, notre parti.

De cette considération découlaient tous les autres actes: le respect dont il a été gratifié, les remerciements, et l'acceptation des dons.

En acceptant ces dons nous les avions pensé sincères, débarrassés de tout piège, de toute récupération politique, de toute malice et de tout poison, comme tous les autres dons venant des autres Cadres du parti.

Mais hélas, je l'apprends à mes dépens, cette voiture est devenue une véritable arme de combat contre ma modeste personne, au point où il ne m'est plus possible d'émettre une opinion contraire à celle de monsieur Guillaume Kigbafory SORO sans entendre un " tu roules dans voiture de SORO GUILLAUME et tu es opposé à lui".

Comment pourrais-je savoir que l'acceptation de cette voiture me mettrait un jour dans une situation de chantage. Moi qui croyais qu'un cadre du RDR est égal à un autre cadre du RDR. Est-il possible de penser une seule seconde que Guillaume SORO est le seul cadre qui à accorder un avantage, ou fait un don à la jeunesse du RDR ?

Avez-vous déjà entendu les ministres KABA Nialé et CAMARA Kandia ou leurs proches dire ce qu'elles ont fait pour la jeunesse du RDR ?

Avez-vous déjà entendu les ministres KAFANA Koné, Adama BICTOGO (qui a toujours été proche de nous), CISSE Bacongo, Mamadou TOURE, Sidi TOURE ou leurs partisans, dire ce qu'ils ont fait pour la jeunesse du RDR ?

Avez-vous déjà entendu le président Amadou SOUMAHORO ou ses partisans dire ce qu'il a fait pour la jeunesse ?

Que dire du ministre d'Etat Hamed BAKAYOKO pour tant de bienfaits, ou du si discret Ministre des Affaires Présidentielles!

Enfin, en dehors des bénéficiaires, qui sait tous les actes altruistes posés par le premier ministre Amadou GON COULIBALY qui, depuis qu'il était Secrétaire Général de la présidence de la République a permis une insertion professionnelle accélérée de nombreux jeunes, gage d’une vie réussie pour eux.

La liste des bienfaiteurs du RJR est longue et nous tenons ici à remercier chacune et chacun d’eux.

Je veux volontairement garder au fond de moi même toutes les œuvres louables qui ont été accomplies sans bruit, dans un silence responsable.

Je ne trouve pas normal que des biens meubles quel que soit leur valeur, puissent faire autant de bruit.



Puisque mon seul péché à l'égard de monsieur Guillaume Kigbafory SORO qui me dénie tout droit à devoir penser par moi, est d'avoir accepté sa voiture, me faisant ainsi objet de chantage honteux aujourd'hui, vu que je ne laisserai pas monsieur Guillaume Kigbafory SORO afficher une désinvolture face au président Alassane OUATTARA et son bilan salutaire, sans réaction appropriée, je choisis de me débarrasser définitivement de cette voiture, cadeau empoisonné ce jour vendredi 17 Mai 2019 afin de sauvegarder ma tranquillité et continuer à défendre le RHDP dans un débat démocratique en invitant tout le monde au débat d'opinion.

La voiture a donc été effectivement récupérée ce vendredi par Monsieur TOURE Moussa connu comme le directeur de communication de l’ancien président de l’Assemblée Nationale.

J'invite aussi à l'usage des moyens honnêtes et non des mensonges comme je l'ai lu concernant un prétendu financement de ma campagne qui cite feu Lambert COULIBALY.

Relativement à cette information reçue pour la première fois à travers la réponse de Monsieur Kader DIARRASSOUBA, je voudrais le renvoyer à des personnes vivantes, notamment Monsieur YEO Yéfarkia, membre du BEN RJR.

S’il est vrai que celui-ci m’avait informé pendant la campagne législative que je recevrais un soutien de Monsieur Guillaume SORO, il est aussi vrai que j’ai informé le membre du BEN RJR YEO Yéfarkia dès mon retour que je n’ai rien reçu comme il m’informait.

Si d’aventure, Monsieur Guillaume SORO à entendu soutenir ma campagne ou fait quelques versements constants de somme d’argent comme le laisse croire les différents posts que je lis, qu’il sache que ses décaissements ont pris une autre affectation que prévue.

Comme Monsieur Kader dit que les yeux de Lambert me regardent, c’est plutôt lui et tous autres que les yeux de Lambert regardent.

La mémoire des morts a droit au respect et il n’est pas honnête de les associer à des mésaventures de mythomanes. L’indécence à des limites !

La voiture immatriculée 9232 GZ 01 est déposée ce jeudi 16 mai 2019 avec la carte grise qui porte toujours le nom du propriétaire d’origine puisque je n’ai jamais fait de mutation ni au nom du RJR ni à mon nom propre.

Tilkouété DAH Sansan