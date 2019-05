Côte d'Ivoire : La voiture de Soro divise Adjoumani et Dah Sansan

Lors d'un meeting à Bouna, Tilkouété Dah Sansan annonçait qu'il se débarrasserait du véhicule à lui offert par Guillaume Soro. Mais Kobenan Kouassi Adjoumani dissuade le président des jeunes du RHDP de rendre ce véhicule.

Dah Sansan rend la voiture de Soro, Adjoumani s'oppose

Le divorce est totalement consommé entre Guillaume Soro et ses désormais anciens alliés du RHDP unifié. L'ancien Président de l'Assemblée nationale s'est alors engagé dans une véritable campagne de déconstruction de la gouvernance d'Alassane Ouattara dans le Nord ivoirien. Aussi, pour lui donner la réplique, Tilkouété Dah Sansan a décidé de se débarrasser de tous les présents reçus de Soro Guillaume, à commencer par le véhicule qu'il lui a remis.

« Moi, le président national Dah Sansan, votre frère et ami a décidé sur cette tribune, devant toute la Côte d'Ivoire, de se débarrasser définitivement à partir d'aujourd'hui de la voiture de Soro Guillaume qui est profondément et idéologiquement en rupture de banc avec le RHDP », a-t-il lancé devant une assistance acquise à sa cause.

Mais cette démarche du jeune cadre du parti au pouvoir ne trouve pas l'assentiment de Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du RHDP. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, il n'est pas nécessaire que Dah Sansan rende le véhicule de Guillaume Soro.

« Faut pas qu’il rende la voiture. Parce que l’argent qu’il ( Soro, ndlr ) a pris pour acheter la voiture n’est pas son propre argent (…). Mon frère, garde la voiture. S’il veut, qu’il envoie encore, tu vas prendre, mais jamais tu ne vas le suivre parce que tu es un homme fidèle et engagé », a conseillé le président du Conseil régional du Gontougo.

