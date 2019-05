Côte d'Ivoire : Le malheur s'abat sur Pacôme Attaby en pleine tournée

Pacôme Attaby est inconsolable depuis ce jeudi 23 mai. En partance pour une mission syndicale à San Pedro, le leader de la COSEF-CI a perdu l'un de ses collaborateurs qui l'y accompagnait.

Pacôme Attaby perd l'un de ses lieutenants en plein combat

La Coalition des syndicats du secteur Éducation/Formation (COSEF-CI) avait lancé un mot d'ordre de grève pour réclamer des conditions meilleures de vie et de travail pour ses syndiqués.

Mais ce dernier mouvement n'a pas été du goût de Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et de l'Enseignement technique, qui n'a pas manqué de menacer, lors d'une conférence de presse, ces enseignants grévistes de radiation.

Aussi, Pacôme Attaby, leader de ce syndicat d'enseignants, a lancé une tournée de mobilisation dans les différentes sections de la COSEF-CI à l'intérieur du pays. C'est en partance pour la ville portuaire de San Pedro, ce jeudi, qu'un malheur va le frapper en chemin.

Adolphe Gogbeu, Fédéral CES-CI San Pedro et Porte-parole Régional de la COSEFCI, qui se trouvait, ce jour, dans le même véhicule que Pacôme Attaby, a été pris d'un malaise qui a finalement eu raison de lui.

Ce deuil qui frappe la COSEF-CI survient au moment où le bras de fer entre ce syndicat et la tutelle devient de plus en plus rude.

En meeting au Lycée Yebarth Lucien de San Pedro, ce vendredi 24 mai, le général Pacôme Attaby, comme l'appellent ses camarades, n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à son compagnon tombé au "champ d'honneur". "Repose en paix, digne combattant", a-t-il déclaré.