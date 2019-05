Côte d’Ivoire : Présidentielle 2020, Bédié interpelle encore Ouattara

Henri Konan Bédié exhorte le régime du chef de l’Etat Alassane Ouattara à créer les conditions pour des élections apaisées et sans violence en 2020.

Bédié interpelle Ouattara sur la résurgeance des violences

Henri Konan Bédié se dit attristé après les derniers événements qui ont endeuillé la ville de Béoumi. Samedi 25 Mai 2019 à Daoukro où il rencontrait les populations de la région du N’Zi, le « Sphinx » est revenu sur ces événements malheureux. Dans son adresse aux populations, Henri Konan Bédié les a invitées à faire prospérer et partager à l’ensemble des acteurs politiques et citoyens de la Côte d’Ivoire, l’engagement pour un PDCI-RDA résolument attaché à la paix, à la tolérance, au dialogue, à la non-violence, à la solidarité, à l’union et à la cohésion entre les filles et les fils de notre nation.

« Revenant à l’actualité, l’on peut affirmer sans se tromper que la promotion et la mise en œuvre effective de ces idéaux devraient, définitivement, empêcher certains événements susceptibles de compromettre la cohésion sociale; notamment les affrontements meurtriers enregistrés à Béoumi et dans d’autres localités entre diverses composantes de la population », a-t-il indiqué. Pour Henri Konan Bédié, il revient aux pouvoirs publics d’organiser la promotion de ces idéaux en réaffirmant l’autorité de l’Etat, à travers la sauvegarde de la protection des biens et des personnes.

«Oui cette autorité, si elle est exercée de façon impartiale, doit faire de l’Etat le seul et unique détenteur des armes à feu. La puissance publique doit veiller à ce que force demeure à la loi et non à ceux qui détiennent illégalement des armes à feu et qui en imposent aux libres citoyens, respectueux des lois de la République », a-t-il insisté. C’est pourquoi, il déplore le fait que, comme ce fut le cas à Béoumi et ailleurs, ces détenteurs illégaux d’armes à feu en ont fait usage, en toute impunité, contre d’autres citoyens sans défense et qui n’ont pu bénéficier à temps d’assistance de la part de l’État, censé les protéger.

« Le bilan de ces heurts, en termes de préjudices matériels et de pertes en vies humaines n’honore pas notre nation, en quête d’une tranquillité de vie et d’un exercice sain de la démocratie », dira-t-il. Au régime d'Abidjan, Henri Konan Bédié demandera de créer les conditions d’une paix durable et définitive pour éviter à la Côte d’Ivoire une autre crise en 2020. « Au nom de la recherche et de l’obtention d’une paix définitive et durable en Côte d’Ivoire, je ne peux clore mon intervention, sans en appeler à la responsabilité des pouvoirs publics d’entamer et de réussir, avant l’élection présidentielle d’octobre 2020, l’opération de désarmement », recommande-t-il vivement.