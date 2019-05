Maladies Cardiovasculaires : Drogba et Solibra s'investissent dans la lutte

Initié par Solibra et le « heart mobile » de la Fondation Didier Drogba, la campagne de sensibilisation et de dépistage des maladies cardio-vasculaires se poursuit dans les villes de l’Intérieur de la Côte d’Ivoire. Après la ville de Bouaké les 18 et 19 mai 2019, ce sont 743 personnes qui ont bénéficié de consultations et d’examens gratuits les 21 et 22 mai dernier à Korhogo.

Solibra et la fondation Didier Drogba en campagne contre les maladies cardio-vasculaires

Au total 743 personnes ont été dépistées les 21 et 22 mai derniers, gratuitement des maladies cardio-vasculaires, à Korhogo. L’initiative est de la fondation qui porte le nom de l’ex-footballeur international ivoirien, Didier Drogba, épaulée par la Société de limonaderie et de brasseries africaines (Solibra). Les patients dépistés positifs ont été orientés vers des centres appropriés en vue d’un suivi et d’une prise en charge adéquate. D’importants conseils ont par ailleurs été donnés aux personnes ne présentant aucun signe de la maladie par le personnel médical présent sur place.

Rappelons que cette campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des maladies cardio-vasculaires est le fruit d’une action conjointe de Solibra et son partenaire la Fondation Didier Drogba. Elle a été bien accueillie et saluée par l’ensemble des populations visitées. Cette initiative, a-t-on expliqué, a pour objectif de lutter efficacement contre les maladies cardio-vasculaires (MVC), à l’origine de 15% des décès en Côte d’Ivoire. Cette caravane sillonne le pays profond depuis 02 mois après les étapes d’Abidjan et périphérie. La prochaine étape est prévue les 1er et 2 juin à San-pédro.