Côte d'Ivoire: Amadou Soumahoro bientôt traîné devant les tribunaux

Devant l'intransigeance du président du Parlement Amadou Soumahoro, dans le différend qui a lieu autour de la formation du bureau de l'Assemblée nationale, les députés membres des groupes parlementaires de l'opposition ivoirienne envisage de saisir les juridictions compétentes en vue de régler définitivement la crise qui prévaut au sein de l'hémicycle ivoirien.

Crise au Parlement : L'opposition parlementaire durcit le ton face à l'intransigeance d'Amadou Soumahoro

Cette décision de l'honorable Yasmina Ouégnin et de ses camarades membres des groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox populi et Rassemblement, fait suite à l'échec constaté de la médiation engagée par la représentante de l'Union africaine en vue du règlement de la crise qui secoue le Parlement ivoirien. À l'occasion d'une conférence de presse organisée à la permanence du groupe parlementaire Vox Populi sis à Cocody les ambassades, le mardi 28 mai 2019, la députée de Cocody et ses collègues ont décidé de passer à une autre phase. Celle de la saisine des autorités judiciaires compétentes aux fins du règlement définitive de cette crise qui frappe la maison des députés depuis bientôt deux mois.

En effet, depuis l'avènement de l'honorable Amadou Soumahoro, les groupes parlementaires ne cessent de dénoncer "des violations répétées" de la constitution et des règlements de l'Institution. La dernière en date, à les en croire, fut celle régissant le mode de composition du Bureau de l'Assemblée nationale. "Il s'agissait d'informer l'opinion nationale des violations répétées de la Constitution et du Règlement de notre institution dans le processus de la mise en place du Bureau et des décisions d'entamer des recours juridiques aux fins de faire respecter les droits constitutionnels de l'opposition parlementaire", a fait savoir la porte-parole de ce groupement sur l'objet de la conférence de presse. Ces recours juridiques, ont-il informé, seront engagés dans les meilleurs délais. Pendant ce temps, les députés membres des groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement ont décidé de ne point siéger au sein du Bureau de l'Assemblée nationale, qu'ils jugent illégalement constitué par le successeur de Guillaume Soro.

Les groupes parlementaires Vox Populi, Rassemblement et PDCI-RDA décident également de briller par leur absence dans les bureaux des différentes commissions permanentes. Bien que regrettant que l’exercice de leur mandat soit entravé par des « considérations politiciennes et partisanes, » les Députés, membres des Groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi, qui entendent assurer la meilleure représentation possible des intérêts des populations ivoiriennes qui les ont élus, s’engagent à participer aux travaux parlementaires.

«En effet, de nombreuses préoccupations d’intérêt national, telles que la crise de l’éducation nationale, les questions sécuritaires et la résurgence des différends inter-communautaires notamment, méritent d’être examinées avec célérité par la Représentation nationale», se justifient les députés des trois groupes parlementaires de l’opposition.