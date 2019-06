Mariam Traoré (RHDP): « Si Bédié est candidat en 2020, on va le battre»

Connue pour ses frasques, la députée Mariam Traoré vient encore une fois de faire parler d’elle.

Mariam Traoré insulte encore le PDCI et son Président Bédié

Députée de Tengrela, l’honorable Mariam Traoré ne finira pas de surprendre à cause de ses sorties on ne peu plus injurieuses à l’endroit des personnalités de l’opposition, principalement du PDCI. Fin janvier-debut février 2019, cette partisane du Président Alassane Ouattara, avait, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, copieusement injurié Mme Assita Coulibaly, présidente de l’Union des Femmes du PDCI.

En voulant prendre la défense de la secrétaire générale du RDR, Kandia Camara, Mariam Traoré avait déversé une avalanche d’injures sur Assita Coulibaly, dans un discours mélangeant français et malinké (dioula) : « I biê, I biê kissê. C’est toi qui sais que Kandia est quittée en Guinée ? Prostituée que tu sois ». A cette époque, les femmes du PDCI avaient saisi le procureur de la République mais l’affaire a été depuis classée sans suite. Eh bien, comme le dit l’adage : « La molosse ne change jamais sa façon déhontée de s’asseoir », voici que cinq mois après, une nouvelle vidéo fait le tour de la toile, et dans laquelle la députée de Tengrela dit assumer pleinement ses propos.

« Je marchais avec des femmes aveugles, j’ai marché sur leurs pieds pian ! Elles sont allées se mettre ensemble, elles ont commencé à insulter notre péré nationale Kandia Camara. Est-ce que vous-mêmes vous allez accepter cela? (…) Si demain elles ont recommencé, je vais monter au créneau je vais les insulter pian ! (…) Ces des opportunistes qui sont autour de lui qui croient que Bédié peut être candidat 2020. Moi je vous dis, Bédié ne sera pas candidat en 2020. S’il est candidat, on va le battre à plate couture (…) Je suis la même Mariam Traoré, je ne change pas ma manière », a-t-elle confirmé au cours d’une rencontre avec des femmes d’Abobo.

Mais cette députée de la nation et membre des instances du parti au pouvoir ne s’arrêtera pas là. Mariam Traoré s’en est vertement prise à Henri Konan Bédié, le leader du PDCI-RDA, qu’elle n’a pas hésité de qualifier de ‘’vieux’’. « Bédié à 70 ans, il est où? Est-ce qu’il vient à Abobo, il va à Tengréla? Il va à Man? Pour aller même à Man il faut qu’Alassane lui donne un avion pour arriver là bas. Pour aller au Gabon, il faut qu’on lui donne un avion. Il est assis à Daoukro. Moi même je suis voisine à Bédié, il ne va nulle part tchêkrôbalo (NDLR : il est vieux en français) »