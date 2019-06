Côte d’Ivoire: Henri Konan Bédié reçoit plusieurs soutiens extérieurs

Henri Konan Bédié n’est pas seul dans le débat suscité sur l’orpaillage clandestin et la fraude sur l’identité ivoirienne. Après les condamnations du gouvernement des propos du Président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié reçoit plusieurs soutiens, même de l’exterieur.

VIVE PROTESTATION DE LA DELEGATION GENERALE DU PDCI-RDA PARIS ILE FRANCE ET SOUTIEN AU PRESIDENT HENRI KONAN BEDIE

Après le communiqué du gouvernement lu le 08/06/19 par son porte-parole, en réponse à l’intervention du Président Henri Konan BEDIE le 05/06/19, la Délégation Générale exprime son indignation et condamne avec la dernière énergie cette sortie inopportune et hasardeuse du gouvernement qui n’honore ni ses auteurs ni le peuple Ivoirien.

Au moment où le peuple attend des réponses claires aux maux qui minent la société Ivoirienne, le gouvernement tente de nous distraire en faisant du dilatoire et une fuite en avant par un communiqué qui n’est qu’un écran de fumée. Les militants du PDCI-RDA France et l’ensemble des Ivoiriens épris de paix, d’équité et de justice, refusent de se laisser distraire par un gouvernement aux abois qui a érigé la violence, la provocation et la fraude comme règle de gouvernement.

C’est ainsi que le régime tente d’instrumentaliser à son profit, les propos de bon sens en faisant porter sur le Président du PDCI-RDA, d’éventuelles violences intercommunautaires. Mais le régime est en réalité le seul responsable d’une situation qu’il a patiemment conçue et construite afin de préserver les intérêts d’un clan unique, celui du RHDP et de lui permettre de s’accrocher au pouvoir.

La Délégation générale, compte tenu de l’importance des problèmes soulevés par le Président Henri Konan BEDIE, notamment la fraude sur la nationalité Ivoirienne, l’accaparement illicite du foncier rural, l’insécurité imputable à l’orpaillage clandestin etc… Décide d’organiser le débat, en accord avec l’ensemble des délégations générales d’Europe et d’Amérique en collaboration avec l’Union de la Diaspora pour la Côte d’Ivoire (UDCI) afin d’éclairer l’opinion nationale et internationale sur le risque d’implosion sociale que fait courir le gouvernement d’Alassane Ouattara, au peuple de Côte d’Ivoire.

La délégation générale de Paris Ile de France approuve la position exprimée par le Président Henri Konan BEDIE et lui apporte son soutien total dans sa quête inlassable d’une nouvelle Côte d’Ivoire unie, réconciliée, apaisée et prospère. La délégation générale réitère son indéfectible attachement au Président Henri Konan BEDIE. La délégation générale demande aux militants et sympathisants du PDCI-RDA de rester mobilisés et à l’écoute des mots d’ordre du parti.

Fait à Paris le 10/06/2019

La Délégation Générale Paris Ile de France