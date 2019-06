Côte d’Ivoire : La stratégie du PDCI-RDA pour chasser le RHDP en 2020

Au PDCI-RDA, l’heure n’est plus aux discours mais à l’action. Son président Henri Konan Bédié vient encore une fois de mettre en ordre de bataille les militants en vue de la conquête du pouvoir d’Etat en 2020, comme Bédié l’a lui-même réaffirmé lors de la visite que lui ont rendue le personnel politique du PDCI-RDA de la région du Bélier et des chefs de Didiévi le vendredi 31 mai 2019 à Daoukro.

Bédié met les militants du PDCI-RDA en ordre de bataille

(…) En mon humble avis, dans le cadre des affaires politique et publique, je préfère laisser le soin à l’histoire de juger chacun des actes posés par nos contemporains. En un mot, agissons et l’histoire nous jugera. Tournons la page Ahoussou Kouadio Jeannot, comme il nous le promet lui-même, le 02 juin 2019, à Didievi. Place, désormais, à de nouveaux, courageux, intègres, intrépides, vaillants et déterminés militants du PDCI-RDA, c’est ceux-là qui détiennent la clé de notre avenir.

Mobilisez-vous et considérez désormais que vous détenez, entre vos mains de vaillants soldats du PDCI-RDA, la flamme de notre grand parti dans la région du Bélier en général et dans département de Didievi, en particulier. Maintenez cette flamme allumée, de jour comme de nuit. Parcourez tous les villages et hameaux, sans hésiter et sans rechigner, pour dire à nos braves populations que le PDCI-RDA s’engage, dès octobre 2020, à promouvoir, avec les moyens de l’Etat, le développement de nos régions respectives et en particulier celle de Didievi.

Chers frères et chères sœurs de Didievi, accompagnés pour la circonstance des autres frères et sœurs des autres départements du Bélier, j’ai foi en votre détermination pour mener à bien la marche de notre parti, comme ont su le faire, avec foi et abnégation, vos devanciers et aînés que sont AOUSSOU KOFFI, Leon KONAN KOFFI et bien d’autres. Ils ont su œuvrer, avec loyauté et fidélité, pour le rayonnement du PDCI-RDA, jusqu’à leur dernier souffle de vie. Ils ont agi, avec engagement et détermination, en tout temps et en tout lieu, pour faire triompher les idéaux du PDCI ; sans trahir leurs convictions, sans fléchir, sans se laisser soumettre à des contraintes, sans se renier, sans louvoyer, sans se dédouaner, en cas de difficultés, au détriment des autres personnalités politiques du parti.

En un mot, conscients de leur responsabilité historique dans la poursuite de l’œuvre politique la plus chère au Président Félix Houphouët-Boigny, ils sont demeurés constants dans la défense et la promotion des valeurs et des idéaux de notre grand parti ; et ce pour préserver Didievi de toute prédation aux premières heures du retour au multipartisme, en Côte d’Ivoire en avril 1990. Quelle belle leçon de fidélité et de loyauté, dont ils ont su faire preuve et que vous continuez de pratiquer, en toute liberté et dignité, comme en témoignent les propos, fort déterminants, de votre porte-parole.

Je vous félicite d’avoir respecté l’application, dans toutes vos délégations, de l’ensemble des résolutions adoptées par les membres statutaires de notre parti, lors des réunions du bureau politique des 17 juin, 24 septembre et 08 octobre 2018 et du 6ème congrès extraordinaire du 15 octobre 2018, tenus à Abidjan et à Daoukro. En respectant l’application de ces résolutions, vous êtes demeurés de vrais démocrates, comme le consacrent les fondements idéologiques de notre parti.

Lesquels fondements, comme je le rappelais, la semaine dernière, à nos frères et sœurs de la Région du N’ZI, n’ont pas changé. D’où vient que certains de nos militants, et de surcroît de hautes personnalités, à qui le parti a tout donné, le désertent aux motifs que les membres des instances statutaires ont, à l’unanimité, proclamé et réaffirmé le maintien en vie du PDCI-RDA et rejeté le funeste projet de sa liquidation ; projet hélas, nourri et entretenu par certains des nôtres et les tenants du parti unifié RHDP.

Pour rappel, ces hautes personnalités du PDCI-RDA ont participé à toutes les réunions du bureau politique et au 6ème congrès extraordinaire et ont pour certains dont AHOUSSOU KOUADIO Jeannot, été membres actifs du bureau du 6ème congrès extraordinaire du 15 octobre 2019, participé activement à la rédaction des résolutions et du communiqué final dudit congrès extraordinaire et au vote, à l’unanimité, des retraits du PDCI-RDA du processus de création du parti unifié RHDP et du groupement politique RHDP.

Que retenir d’une telle attitude, consistant à ne plus être solidaire, après coup, des décisions prises par son parti lors de ces assises ? Le démocrate que je suis, reste sans voix. Chers frères et chères sœurs Laissons la suite de ces événements à l’histoire qui rendra le meilleur témoignage de notre action politique, en mémoire à la fidélité et à la loyauté du père fondateur de notre grand et prestigieux parti. Comme le dit l’adage, bon sang ne saurait mentir et à fortiori bon militant nourri aux idéaux de son parti ne saurait les trahir et déserter ses rangs, aux motifs qu’il souhaite une fusion- absorption de son propre parti au bénéfice d’un autre.

Chers frères et chères sœurs, vous symbolisez ce bon sang et je suis fier de vous. Votre présence massive et distinguée, ici à Daoukro, ne m’étonne guère. Vous êtes la bonne graine attendue, dont la semence, ce jour à Daoukro, est source d’espérance pour des lendemains radieux et encore plus merveilleux pour le PDCI-RDA dans le département de Didievi et dans tout le Bélier. Gloire et honneur à nos vaillants, fidèles et loyaux pionniers et également à vous pour la belle et digne poursuite de leur œuvre.

Grâce à votre action, le village paternel de notre emblématique et vénéré guide Félix Houphouët-Boigny demeurera un bastion imprenable du PDCI-RDA. L’engagement que vous prenez ce jour à œuvrer, avec fidélité et loyauté, pour le PDCI-RDA fait de vous de dignes responsables dans la poursuite de l’action politique du parti à Didievi et dans le Bélier. Oui, considérez désormais que vous êtes les personnalités et les repères de l’action politique du PDCI-RDA à Didievi.

Oui, ceci dit, n’accordez ni intérêt, ni portée politique aux mouvements de désertions de ceux qui hélas ont été incapables de courage politique et de fidélité doublée de loyauté pour demeurer au sein de notre grand parti. L’enjeu de la reconquête du pouvoir d’Etat l’année prochaine doit demeurer, désormais, l’unique préoccupation et l’objectif de notre action politique, à court et moyen terme, jusqu’en octobre 2020. À ce titre, je vous exhorte à plus de cohésion, de complémentarité et d’entente entre vous dans vos activités et actions sur le terrain.

Il vous revient de mettre à exécution l’ensemble des diligences qui découlent du récent redimensionnement des délégations du PDCI-RDA, conformément aux nouveaux ressorts territoriaux des délégations communales et départementales. De même, je vous invite à œuvrer, diligemment et efficacement pour la réalisation effective des opérations relatives à: - la redynamisation des sections du parti et des structures spécialisées que sont les UFPDCI et les JPDCI ; - l’immatriculation et à l’adhésion de nouveaux militants, y compris le personnel politique local non encore recensé dans notre base comme membres disposant d’une carte d’adhésion ;

-la sensibilisation et l’aide à l’enrôlement à apporter à de nouveaux électeurs (sympathisants et sympathisantes du parti) en âge de voter, lors des prochaines révisions des listes électorales. Vous convenez avec moi, Chers frères et sœurs, que ces activités doivent être achevées avant fin décembre 2019. Leur réalisation effective nous garantira une victoire certaine à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

Je vous fais confiance et je sais compter sur votre détermination à œuvrer à la réussite des actions que je viens d’indiquer pour faire triompher le PDCI-RDA l’année prochaine à l’élection présidentielle d’octobre 2020. Je vous remercie et vous souhaite un bon retour en famille et vous prie de transmettre mes vives et chaleureuses salutations aux populations de chacune de vos localités.

Vive Didievi,

Vive le Bélier,

Vive la Côte d’Ivoire,

Longue et longue vie au PDCI-RDA

Fait à Daoukro, le 31 Mai 2019

Henri KONAN BEDIE Président du PDCI-RDA