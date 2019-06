Côte d'Ivoire : PDCI, Bédié dénonce la profanation de sa résidence

Des jeunes proches du pouvoir ont manifesté devant la résidence d'Henri Konan Bédié à Cocody Les Ambassades, ce mardi. Au cours de cet état de siège, ces manifestant ont versé sur les lieux un liquide qui s'apparente à du sang. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a donc produit un communiqué dans lequel il dénonce la profanation du domicile du leader du parti septuagénaire.

Communiqué du PDCI relative à la manifestation chez Bédié

Le cabinet du Président Henri Konan BEDIE voudrait rappeler, à l’attention de tous, que la démocratie et l’Etat de droit sont encadrés par la constitution.

Le Cabinet du Président Henri Konan BEDIE s’indigne et condamne les propos tenus et les actes posés par ces manifestants devant sa résidence.

Réunis, en ce jour du mercredi 12 juin 2019, de 10h00 à 12h00mn, les membres du cabinet du Président Henri Konan BEDIE, ancien Président de la République et Président du PDCI-RDA, ont fait l’examen de la situation socio-politique de ces derniers jours.Le cabinet a noté, avec un grand regret, la tenue, dans l’après-midi du mardi 11 juin 2019, d’une manifestation hostile , au Président Henri Konan BEDIE, devant sa résidence privée, sise à Cocody les Ambassades.Cette manifestation, reprise dans une vidéo, est abondamment relayée sur les réseaux sociaux.Cette constitution donne l’opportunité à tout citoyen et à un groupe de citoyens de se prononcer librement sur les faits et autres événements de la vie socio-politique, sans toutefois porter, exclusivement, atteinte à l’honneur, à l’intégrité physique de ces concitoyens et à l’attaque de résidence privée; notamment, comme constaté, dans la vidéo montrant, aux yeux de tous, la profanation de la résidence habitée par une Haute Autorité de la République, qu’est Henri Konan Bédié, ancien Chef de l’Etat et Président du PDCI-RDA.Le cabinet du Président Henri Konan Bédié déplore l’inaction du gouvernement et des autorités chargées de la sécurité.Le cabinet du Président Henri Konan BEDIE, Ancien Président de la République, demande au gouvernement de faire la lumière sur ces faits qui menacent la paix, la cohésion sociale et la quiétude des populations.Fait à Abidjan, le 12 juin 2019 N’DRI Kouadio Pierre Narcisse Directeur de cabinet du PrésidentHenri Konan BEDIEAncien Président de la RépubliquePrésident du PDCI-RDA.