Côte d'Ivoire: Des gens veulent traduire Guillaume Soro en justice

Des suppossées victimes de Guillaume Soro durant la crise ivoirienne de 2002-2011, entendent barrer la route du fauteuil présidentiel à l'ex-chef du Parlement ivoirien. Réunies au sein de l'association des victimes de Guillaume Soro (VGS), Kader Doumbia, qui préside cette association et ses amis sont dans une logique de combat contre Soro dans la perspective de la présidentielle de 2020.

Une association de victimes de la crise ivoirienne veut engager des actions judiciaires conte Guillaume Soro

Guillaume Soro, faut-il le dire, connait des moments quelque peu tumultueusx à quelques 16 mois de l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. L'ex-patron du Parlement ivoirien qui éprouve déjà de vives difficultés à se faire élire président de l'Assemblée parlemenatire de la Francophonie (APF) du fait de ses brouilles avec le régime du président Alassane Ouattara, devra encore faire face aux accusations d'une association se disant victime de l'ex-chef de la rébellion des Forces nouvelles.

"Les victimes de Guillaume Soro (VGS), est une association qui regroupe les victimes et parents de victimes des differents assassinats et tortures sous la rébellion armée dirigée par Soro Kigbafori Guillaume entre 2002 et 2011 en Côte d'Ivoire", a presenté M. Kader Doumbia, président de ladite association via un communiqué dont copie nous est parvenue.

Cette association, a-t-il expliqué, a pour objectifs de recencer, organiser les victimes et parents de victimes dans l'ojectif d'engager des actions judiciaires contre l'ex-PAN en vue de faire éclater la vérité sur les crimes (tortures et assassinats) dont s'est rendu responsable l'ancien chef de la rébellion.

Ce faisant, M. Doumbia projette d'organiser une vaste tournée dans les récoins de la Côte d'Ivoire, en compagnie de temoins pour présenter aux populations le visage "hideux" de celui qui aspire au fauteuil présidentiel en 2020.

L'association que dirige Kader Doumbia, est née le 27 mai 2019. Elle fera dans les prochains jours sa sortie officielle. A cette occasion, VGS exposera les motivations réelles de son existance à l'ensemble de la communuaté nationale et internationale.