BAD : La Côte d' Ivoire accueille la 55e assemblée annuelle

La Côte d'Ivoire abritera la 55e Assemblée annuelle de la BAD (Banque africaine de développement) en 2020. L'information a été livrée le vendredi 14 juin 2019 par Akinwuni Adesina, président de l'institution bancaire, à Malabo.

Abidjan donne rendez-vous à la BAD

À l'occasion de la clôture de la 54e Assemblée annuelle de la BAD, Akinwumi Adesina a saisi l'opportunité pour annoncer la tenue de la prochaine assise à Abidjan en 2020. Le président de la Banque africaine de développement a par ailleurs révélé que Kaba Nialé, ministre ivoirienne en charge du Plan et du Développement, a été désignée comme présidente du conseil des gouverneurs de la BAD. Elle succède ainsi à Cesar Agusto Mba Agogo, ministre équato-guinéen des Finances, de l' Economie et de la Planification.

"Je voudrais dire combien je suis heureuse d’accueillir au nom de la Côte d’Ivoire les prochaines Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Je voudrais remercier les gouverneurs qui ont accepté notre invitation", s'est réjouie la ministre Kaba Nialé. L'ex-ministre de la Promotion du logement a tenu à"saluer et féliciter les gouverneurs de l’Argentine et de la Namibie qui vont occuper les postes de premier et deuxième vice-président du Conseil des gouverneurs jusqu’aux prochaines Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement".

Et la toute nouvelle présidente du conseil des gouverneurs de la BAD d'ajouter : " Je voudrais vous inviter tous à nous rejoindre à la fin mai 2020 à Abidjan non seulement pour travailler, mais aussi pour découvrir notre magnifique ville au bord de la lagune Ebrié, ville qui chaque jour d’avantage s’équipe, s’embellit pour le bonheur de chacun de nous."

Notons aussi que la 55e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement aura lieu conjointement avec la 46e Assemblée annuelle du FAD (Fonds africain de développement). La 54e Assemblée annuelle de la BAD et la 45e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement se sont tenues du 11 au 14 juin 2019, à Malabo, en Guinée Équatoriale.