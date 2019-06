Foot – Mercato : Vers un retour de Serge Aurier en France ?

En difficulté cette saison avec son club Tottenham en Angleterre, Serge Aurier pourrait retrouver la Ligue 1 française après la CAN. Le capitaine des Eléphants serait sur les tablettes de deux clubs français d’après Soccer Link.

Serge Aurier va-t-il quitter Tottenham après sa saison difficile ?

Alors qu’il prépare actuellement la Coupe d’Afrique des nations avec les siens à Abu Dhabi, Serge Aurier fait parler de lui sur le marché des transferts. Le latéral ivoirien de Tottenham sort d ’une saison pénible avec son club . Il n’a disputé que 17 rencontres, dont seulement 8 en championnat, sur l’ensemble de la saison écoulée. La faute à de nombreuses blessures. Mais aussi au choix de son entraîneur Mauricio Pochettino qui lui préfère l’international anglais Kieran Trippier.Une situation qui pourrait conduire au départ de Serge Aurier de Tottenham. Soccer Link indique en effet que l’Olympique lyonnais serait intéressé par le profil de l’Ivoirien. Le média révèle que le club a approché l’agent du joueur peu avant l’arrivée du nouvel entraîneur de Lyon. Le joueur de 26 ans intéresserait aussi l’AS Monaco, autre pensionnaire de Ligue 1 française selon Soccer Link.S’il garde une bonne cote en France, Serge Aurier ne se voit pas quitter Londres de sitôt, malgré ses difficultés en club. Il l’avait d’ailleurs indiqué en mai lorsqu’il avait été convié sur une émission sur Canal+. En attendant son retour en club, Aurier n’a la tête qu’à la CAN. La compétition devrait lui permettre de retrouver des sensations. Avant le match amical remporté par les Eléphants (3-1) contre les Comores , il n’avait plus disputé de rencontre depuis sa blessure contractée contre le Rwanda lors éliminatoires de la CAN 2019.