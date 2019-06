Côte d'Ivoire: Guillaume Soro réagit après les pics d'Hamed Bakayoko

Guillaume Soro, comme à l’accoutumée, s’est adressé à la communauté musulmane, ce vendredi 21 juin. Cette autre adresse intervient alors que le Député de Ferkessédougou est en rupture de ban avec le pouvoir.

Guillaume Soro aux musulmans « Bon Djoumah »

Les relations entre Guillaume Soro et le pouvoir d'Alassane Ouattara sont de plus en plus tendues. Contraint de "libérer le tabouret" à cause de son refus d'adhérer au RHDP unifié, l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne continue de boire le calice jusqu'à la lie.

En effet, son successeur au perchoir, Amadou Soumahoro, veut également lui ravir son poste de Vice-Président à l'Assemblée parlementaire de la francophonie (APF). Ce bras de fer est encore intense entre les alliés d'hier, au point de créer un certain bicéphalisme à la tête de la section ivoirienne de cette organisation de Parlementaires francophones.

A l'inauguration de l'hôpital Félix Houphouët-Boigny d'Abobo, ce vendredi, le ministre Hamed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune, a lancé : « Tu es le plus petit dans la famille. Tu n’es pas fort que le plus grand. Tu n’as aucune légitimité, et tu veux le dépasser. Tu veux désorganiser la famille. »

Comme du berger à la bergère, Guillaume Soro a lancé ce message à la communauté musulmane, à partir des réseaux sociaux : « Musulmans, musulmanes, chers frères et sœurs, chers amis de l’Islam, qu’Allah accepte nos prières et qu’Il nous guide sur le droit chemin. Bon Djoumah », a-t-il écrit. Puis, il ajoute : « Votre, très fraternellement toujours, Guillaume K. Soro. »

Ce message est loin d'être anodin eu égard au paysage politique actuel, et à l'ambition de Guillaume Soro de conquérir le Nord ivoirien (à majorité musulman) pour ses velléités présidentielles.