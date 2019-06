Côte d'Ivoire : L'étrange message de Soro aux musulmans depuis Rabat

L'ex-chef du Parlement ivoirien Guillaume Kigbafori Soro, qui séjourne actuellement à Rabat, capitale marocaine dans le cadre des assises de 27eme Assemblée Régionale Afrique de l'APF, a sacrifié à sa tradition de délivrer, tous les vendredis, un message aux fidèles musulmans ivoiriens. Chose étrange, ce message semble être clairement adressé à ses pourfendeurs qui, à l'en croire, éprouveraient du mal à le voir se réjouir.

Guillaume Soro dénonce la mauvaise foi de ses ex-alliés du RHDP

La guéguerre entre Guillaume Soro et ses alliés du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix s'est exportée en dehors des frontières ivoiriennes. Depuis Rabat où séjourne l'ex-chef du parlement ivoirien et une délégation de l'hémicycle conduite par son successeur Amadou Soumahoro, dans le cadre de la 27è Assemblée Régionale Afrique de l'APF, les deux camps rivaux ne manquent aucune occasion pour exposer leurs antagonismes.

À son arrivée jeudi à Rabat, le député Dah Sansan, membre de la délégation du parlement ivoirien, avait tout de suite promis de régler ses comptes à l'ancien chef de la rébellion ivoirienne. "Je viens de lire une publication du député de Ferkéssédougou qui dit qu'il est à Rabat pour co-présider l'assemblée régionale de l'APF. Il dit même qu'il est serein. Je suis moi aussi à Rabat. Ce député appelé Guillaume SORO va m'entendre et il va me connaitre. J'ai parlé", avait-il déclaré.

Il est à noter que Guillaume Soro, tout comme son successeur Amadou Soumahoro, sont tous deux des prétendants au fauteuil présidentiel de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Un fauteuil qui devrait sans difficulté aucune revenir à Guillaume Soro, membre du bureau de l'Institution et premier vice-président de l'APF. Mais le divorce de Guillaume Soro d'avec ses anciens alliés, semble constituer un frein à son accession à ce poste.

Il n'est d'aucun doute que ces évènements traduisent clairement le message d'exhortation tiré du Verset 120 de la Sourate 3 du saint Coran, que Guillaume Soro a lancé à l'endroit de tous les fidèles musulmans. Ledit verset révèle : [Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. ], a-t-il cité.

De assises de Rabat qui se tiennent du 14 au 15 juin 2019, sortira le nom du futur président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.

Ci-dessous l'intégralité du message de Soro aux musulmans

Chers frères et sœurs,

Chers amis de l'Islam,

Méditons ce matin sur le Verset 120 de la Sourate 3 - AL-IMRAN / LA FAMILLE D'IMRAN. Ledit verset révèle : [ Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. ] ,

Allah aime certes les endurants.

Que le Tout Puissant accepte nos prières et qu’Il nous donne la Foi et la Patience.

Bon et pieux djouman

Votre, très fraternellement toujours,

Guillaume K. Soro