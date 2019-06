Côte d'Ivoire : RHDP, Felix Anoblé court-circuite Siandou Fofana

Les parkings sont visiblement partagés au sein du gouvernement ivoirien. C'est du moins ce qui transparaît dans le projet hôtelier que Felix Anoblé entend développer avec certains bailleurs de fonds à San Pédro, laissant de côté Siandou Fofana, son collègue ministre qui en a la charge au sein du gouvernement.

Felix Anoblé, le Maître de San Pedro

Felix Anoblé et Siandou Fofana sont tous deux des transfuges du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) qui ont pris fait et cause pour le RHDP unifié. Ils sont tous deux membres du gouvernement d’Alassane Ouattara.

L’un est Secrétaire d’Etat chargé de la Promotion des PME, et Maire de la commune balnéaire de San Pedro. L’autre est ministre du Tourisme et des Loisirs, et ancien maire de la commune de Port-Bouët.

A en croire La Lettre du Continent, des investisseurs du Paris Inn Group ont initié un programme hôtelier de 4 à 5 étoiles à San Pédro. Mais le Député-Maire de cette ville côtière entend tenir ce projet hôtelier bien loin de son collègue du Tourisme, démontrant ainsi qu'au sein du gouvernement comme du RHDP, chacun gère "son tabouret"

Et pourtant dans le cadre de l'initiative "Sublime Côte d'Ivoire", le ministre Siandou Fofana s'était imprégné du potentiel touristique et éco touristique du littoral et du sud-ouest ivoirien, dont la ville phare est San Pedro