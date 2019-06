CAN 2019 : Les Eléphants veulent leur revanche face aux Marocains

Les Eléphants de Côte d’Ivoire affrontent les Lions de l’Atlas du Maroc ce vendredi au Caire. Les Ivoiriens retrouvent les Marocains qui les avaient notamment privés du Mondial 2018.

Les Eléphants restent sur deux revers de suite face aux hommes d’Hervé Renard.

Ce sera l’affiche phare de cette deuxième journée de la CAN 2019. Vendredi au Stade militaire du Caire, les Eléphants de Côte d’Ivoire seront aux prises avec les Lions de l’Atlas. Les deux équipes ont gagné leurs premières rencontres dans la poule D. Mais ce match a un air de revanche pour les Ivoiriens. Les Eléphants restent en effet sur deux sacrés revers face à Hervé Renard, leur ancien sélectionneur aujourd’hui sur le banc des Marocains.

Lors de la dernière CAN en 2017, les Lions de l’Atlas avaient battu (1-0) les Ivoiriens, scellant leur éliminant au premier tour. Ce alors que la Côte d’Ivoire abordait la compétition en tant que championne en titre. Quelques mois plus tard, en novembre plus précisément, les Marocains ont remis ça en humiliant les poulains d’Ibrahim Kamara à domicile.

Les Lions d’Hervé Renard ont dominé les Eléphants à Abidjan sur le score de deux buts à zéro. Un résultat qui leur a permis de se qualifier pour la Coupe du monde Russie 2018 au détriment des Ivoiriens. La Côte d’Ivoire a donc à cœur de laver ces affronts. Une victoire de l’une des deux équipes lui permettra de valider son billet pour le second tour. Un succès permettra aussi de départager les deux adversaires. Ils sont à égalité parfaite au terme de leurs sept confrontations : deux victoires pour chacun et trois matches nuls.