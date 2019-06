Guillaume Soro menacé d'arrestation: voici ce qu'on lui reproche

Guillaume Soro apparait désormais comme l'homme à neutraliser depuis son divorce d'avec le camp présidentiel. En plus des escalades verbales entre pro-Soro et pro-Ouattara, Le Patriote, un journal proche du pouvoir croit savoir que l'ancien leader de la rébellion entretient des liens avec des djihadistes en vue de semer le chaos en Côte d'Ivoire.

Des connexions entre Guillaume Soro et des djihadistes ?

Guillaume Soro a quitté la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à cause de son refus d'adhérer au RHDP unifié. Et depuis, le Député de Ferkessédougou s'est mué en un véritable opposant au régime d'Alassane Ouattara. À travers le Comité Politique (CP) qu'il a créé au lendemain de sa démission, Soro s'est lancé à l'assaut du Nord ivoirien, où il a exposé les tares des autorités ivoiriennes. Déconstruisant à travers ses différents meetings l'image de ce régime dans son fief septentrional.

Aussi, les proches du pouvoir n'entendent-ils pas laisser prospérer l'ancien chef rebelle dans sa progression qui leur porte, à n'en point douter, préjudice. C'est ainsi que plusieurs ministres et autres cadres du RHDP ne cessent de lancer des pics à l'ancien chef du parlement. À Abobo le week-end dernier, Hamed Bakayoko, le Maire de ladite commune, avait lancé à l'encontre de Soro : "Tu es le plus petit dans la famille, tu n’es pas fort que le plus grand, tu n’as aucune légitimité et tu veux le dépasser. Tu veux désorganiser la famille."

Mais au-delà des mots, le régime pourrait passer à une autre étape dans son combat contre Soro Guillaume. Celle de son arrestation. Cette éventualité est d'autant plus plausible que Le Patriote, un journal très proche du pouvoir, indique à sa Une de ce vendredi 28 juin, que "Soro prépare un mauvais coup contre la Côte d'Ivoire". Le confrère précise par ailleurs que l'objectif visé par l'ancien patron des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) est de "semer le chaos et empêcher les élections de 2020".

Pour étayer ses révélations, le journal s'appuie en effet sur l'amitié entre Soro Kigbafori Guillaume et Moustapha Chafi, un Mauritanien en contact avec des groupes djihadistes, pour mettre le nord de la Côte d'Ivoire sous leur coupe comme au Nord-Mali et au Burkina Faso.

Ces allégations du journal du parti présidentiel sont-elles fondées ? Y'a-t-il des preuves suffisantes pour soutenir une telle accusation d'une gravité extrême ? Ou serait-ce plutôt des manoeuvres des hommes du pouvoir pour l'arrestation de Guillaume Soro ?

Quoi qu'il en soit, une menace terroriste plane sur la Côte d'Ivoire à l'instar de la sous-région ouest-africaine. De là à établir l'existence d'une connexion entre Soro et des djihadistes, il fallait y penser. Certainement pour faire d'une pierre deux coups.