Côte d' Ivoire : Grave accusation contre Henriette Lagou

Henriette Lagou, au lendemain de sa sortie contre Henriette Konan Bédié, subit une grave accusation émanant du Front socialiste pour l'indépendance et les libertés (FSIL), dirigé par Hippolythe Gahan Degnan.

Le FSIL attaque Henriette Lagou

Au cours d'une déclaration face à la presse, Henriette Lagou s'en est ouvertement prise à Henri Konan Bédié à propos de l'affaire de l'orpaillage clandestin, le problème foncier et la question des étrangers. La coordonnatrice du Groupement des partenaires politiques pour la paix (GP-Paix) avait fait savoir que le Front socialiste pour l'indépendance et les libertés faisait partie de l'organisation placée sous sa responsabilité. Plus d'une semaine après, Henriette Lagou est désavouée par la structure d' Hippolythe Gahan Degnan.

Hippolythe Gahan Degnan a tenu à apporter le démenti de ces propos tenus par l'ex-proche de Laurent Gbagbo. "Je voudrais rassurer tout le monde sur le fait que madame Lagou a menti sur toute la ligne, pour ce qui nous concerne. Car le FSIL n’appartient pas au Groupement des partenaires politiques pour la paix. Le FSIL s’inscrit en faux par rapport à cet engagement. Car je n’ai jamais signé, ni moins demandé à un militant du FSIL de le faire. Mieux nous sommes un parti organisé où toutes les décisions qui engagent le parti doivent rencontrer l’approbation du bureau politique", a martelé le premier responsable du FSIL au cours d'une conférence de presse, le jeudi 27 juin 2019.

Et le président du Front socialiste pour l'indépendance et les libertés d'ajouter : "C’est pourquoi, nous dénonçons avec la dernière énergie, les pratiques politiques moyenâgeuses de la politique du ventre de certains opposants et du pouvoir Ouattara. Qui, conscient d’avoir déçu les Ivoirien, veut, coûte que coûte, briser la cohésion des partis politiques de l’opposition, engagés avec le président Bédié pour la réforme profonde de la CEI."

Il a affirmé vouloir clairement donner sa position "dans ce combat qui oppose deux blocs politiques. À savoir le bloc de Ouattara et celui du président Ouattara", tout en réitérant son soutien au président du PDCI.