Côte d'Ivoire: Du "Koutoukou" empoissonné fait 05 morts à Abatta

Le Préfet d'Abidjan, Vincent Toh Bi Irié, a dressé, mercredi 03 juillet 2019, le bilan de 05 personnes décédées dans le village d'Abatta, une localité de la commune de Bingerville. Ces victimes, a-t-on appris, auraient rendu l'âme peu après avoir consommé de l'alcool empoisonné.

Le Préfet Vincent Toh Bi Irié dresse le bilan du drame d'Abatta

Plusieurs personnes sont décédées à Abatta, village de la localité de Bingerville après avoir, selon certaines sources, consommé une boisson locale "empoisonnée" le week-end dernier. Dressant le bilan de ce drame, M. Vincent Toh Bi Irié, préfet de la ville d'Abidjan a indiqué que 05 personnes ont trouvé la mort après le constat des agents des forces de l'ordre et ceux des agents de sécurité.

"À la minute où nous portons cette information aux populations de la Sous-Préfecture de Bingerville et de la Commune de Cocody, ce sont cinq (05) personnes dont le décès a été formellement constaté", a indiqué l'autorité préfectorale contrairement aux sources non-officielles qui annonçaient plus d'une dizaine de morts.

Selon des sources présentes dans le village d'Abatta, le drame serait survenu après que les victimes ont consommé une boisson locale (Koutoukou) dans un bistrot du village. Sur cette information, le préfet d'Abidjan indique que les services sanitaires sont à pied d'œuvre pour déceler les causes réelles des décès. " Les services sanitaires ont procédé à des prélèvements en vue d’analyses pour déterminer les raisons de ces décès dans le même périmètre", a-t-il informé avant de préciser que pour l'heure, aucune certitude n'a été établie sur les causes réelles des décès.

Pour autant, le préfet Vincent Toh Bi a pris des mesures vigoureuses visant à circonscrire le drame et la prise en charge d'éventuelles victimes. "Par mesure conservatoire, tous les débits de boissons ont été fermés", a-t-il indiqué. Avant de poursuivre. " Les centres de santé de la zone observent en ce moment une vigilance particulière et une permanence afin de traiter tout cas suspect. En cas de diarrhée, de douleurs abdominales, de vomissements, de troubles respiratoires et de convulsions, vous êtes priés de vous rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche ou d’y conduire vos proches qui présentent ces symptômes. Les populations d’Abatta sont priées d’observer scrupuleusement ces mesures conservatoires, en attendant d’autres instructions".