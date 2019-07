Can 2019 : Des journalistes ivoiriens en Egypte, demandent pardon

Suite au retour momentané des supporters ivoiriens en Côte d'Ivoire, lundi 1er juillet 2019, les journalistes (Rokya Sylla, Ouattara Gaoussou, Moïse N’Guessan, Olivier Asseman, Patrick Guitey et Nathan Koné), membres de la délégation restée au Caire (Egypte), présentent leurs excuses au Gouvernement ivoirien

Les journalistes "rebelles" demandent pardon au gouvernement ivoirien

Une vive polémique a defrayé la chronique en debut de semaine peu avant la rencontre entre les Eléphants de Côte d'Ivoire et la Namibie. En effet, plusieurs internautes et observateurs du football ont été offusqués d'apprendre que les supporters et journalistes ivoiriens présents en Egypte devraient rentrer à Abidjan juste après la rencontre contre la Namibie. Le ministre des Sports, Danho Paulin, a donc été pris à partie par plusieurs internautes et un bras de fer s'est engagé entrelui et certains journalistes ivoiriens qui avaient decidé de rester en Egypte pour suivre le reste de la compétition.

Le ministre des Sports, Danho Paulin, clarifiant les choses, avait confié que le retour de la selection ivoirienne n'etait pas definitif. ''C’est la première fois qu’une Can est organisée avec 24 équipes. La durée aussi a changé. Après les phases de poules, il y a une periode creuse d'une semaine. Ce n’est pas pertinent de garder des gens une semaine au Caire à ne rien faire. Il faut faire attention à la dépense publique... C’était prévu. Donc comme les gens étaient surpris de voir venir des supporters à Abidjan ils ont pensé que c’était la fin du monde. Tout était bien planifié. Demandez aux concernés, ils vous le diront. C’est simple. On fait palabre sur les réseaux sociaux or il n’y a rien. Les supporters sont venus sans leurs bagages et passeport. Parce qu’ils vont retourner... Ce weekend ils vont tous repartir encore plus nombreux pour soutenir nos Eléphants. Les tribunes vont être bondées d’Ivoiriens. Cette fois-ci c’est à Suez et pas au Caire. J’étais même surpris lorsqu’on m’a parlé de cette polémique'', a affirmé le ministre Danho Paulin dans une interview accordée à la synthèse.net.

Ayant donc compris qu'ils avaient commis une grosse bourde, les 5 journalistes rebelles, via un communiqué publié sur les reseaux sociaux, ont presenté leurs excuses au ministre des Sports ainsi qu'au gouvernement ivoirien.

Ci – dessous le courrier intégral des journalistes :

« Monsieur le Ministre des Sports,

Nous, (Rokya SYLLA, OUATTARA Gaoussou, Moïse N'GUESSAN, ASSEMAN Olivier, Patrick GUITEY, KONE Nathan), journalistes ivoiriens demeurés au Caire pour la couverture de la CAN 2019, venons par la présente dissiper le malentendu du lundi 1er juillet.

En effet, à aucun moment, nous n'avons voulu défier l'autorité que vous représentez.

Au contraire, nous avions le souci de mener à bien la mission pour laquelle nous avons fait le déplacement au Caire.

La mission que vous-même avez consenti à nous confier.

Malheureusement un problème de communication né d'une incompréhension nous a éloigné de notre objectif : Restez soudés autour de la sélection nationale de Côte d’Ivoire pour la victoire.



À travers cette note, nous espérons dissiper cette fumée grise pour nous remettre sur la voie que vous avez tracée.

Mais également exprimer notre affliction face au sentiment de défiance que notre décision a suscité auprès de vous.

Nous tenons, par la même occasion, à présenter toutes nos excuses au Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, au Vice- président de la République SEM Daniel Kablan DUNCAN, au Premier ministre, Ministre du Budget et du Porte- feuille, Chef du Gouvernement, et à l'ensemble du Gouvernement ivoirien, pour notre acte qui a pris des dimensions regrettables. »