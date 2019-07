Côte d' Ivoire : Cantines scolaires, le gros cadeau de Kandia Camara

En cette fin d'année scolaire, des responsables de cantines scolaires ont été "gâtés" par Kandia Camara. La ministre de l' Éducation nationale, de l' Enseignement technique et de la Formation professionnelle a récompensé les meilleurs groupements mobilisés autour des cantines scolaires. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à Yopougon.

Kandia Camara offre plus de 100 millions F CFA aux cantines scolaires

L'information est livrée par l' Agence ivoirienne de presse. Le jeudi 4 juillet 2019, la ministre de l' Éducation nationale, de l' Enseignement technique et de la Formation professionnelle a félicité des groupements mobilisés autour des cantines scolaires. Elle a choisi la commune populaire de Yopougon pour leur rendre hommage à travers une cérémonie. "Votre position de champion toute catégorie de la lutte contre la faim en milieu scolaire fait de vous des artisans du développement de la Côte d’Ivoire reconnu dans le document de la stratégie de la faim zéro", a dit Kandia Camara dont les propos sont repris par l' AIP.

Saisissant l'occasion, Kandia Camara leur a fait un don de plus de 100 millions de francs CFA. Elle leur a également remis 24 motos tricycles, cinq broyeuses multifonctions, six décortiqueuses de riz et des kits de matériels agricoles dont la valeur est estimée à près de 150 millions de francs CFA, rapporte l' AIP. Au total, 50 groupements mobilisés ont été récompensés par Kandia Camara.

Au cours d'une interview accordée au CICG (Centre d' information et de communication gouvernementale), Kandia Camara avait affirmé que "dans les écoles primaires disposant d’une cantine, le taux de réussite est passé de 62,6 % en 2012 à 74,61 % en 2015". En Côte d' Ivoire, selon les chiffres officiels fournis par les autorités, il y a 5 688 cantines scolaires en service. Selon Kandia Camara, "le programme d’alimentation scolaire de la Côte d’Ivoire mobilise environ 900 groupements constitués à plus de 90 % de femmes autour des cantines scolaires et permet de générer plus de 35 000 emplois directs et indirects".