Serges Kassy veut rencontrer Bédié : Son message au chef du PDCI

Exilé en France depuis la chute de Laurent Gbagbo en 2011, Serges Kassy n'a jamais caché son engagement pour l'ex-président ivoirien. Le chanteur a émis récemment son désir de rencontrer Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d' Ivoire (PDCI).

Le message de Serges Kassy à Bédié

Serges Kassy est connu pour être très proche de Laurent Gbagbo. Farouche détracteur d' Alassane Ouattara, le "sergent" du reggae ivoirien vit en France depuis que son mentor a perdu le pouvoir. Depuis l'hexagone, Serges Kassy suit de près l'actualité politique ivoirienne. Au moment où Henri Konan Bédié effectue une visite en France, le reggaeman en profite pour lui demander de rencontrer la "résistance ivoirienne" et les "vaillants militants du PDCI. Serges Kassy a laissé un message au chef de file du PDCI sur les réseaux sociaux dont voici la teneur :

"Monsieur le President, je suis Serges Kassy l'artiste ivoirien qui, de passage un jour à Paris dans les annees 96, s'est vu inviter par le biais de l'ambassadeur Haidara, alors ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, pour partager avec vous un diner au Quay d'Orsay ici à Paris, avec tous les membres de votre gouvernement et en compagnie de monsieur Alain Juppé et son épouse, alors ministre des Affaires étrangères français. Diner que je n'oublierai jamais, car ce fut un honneur pour moi, jeune artiste ivoirien engagé, de me retrouver pour la première fois de ma vie dans la haute sphère de la société française et ivoirienne. Merci pour cet honneur à moi fait. Ce jour monsieur le président , je voudrais vous demander en toute humilité, après votre rencontre avec votre petit frère, le président Laurent Gbagbo, en Belgique de revenir sur Paris, rencontrer toute la résistance ivoirienne et tous vos vaillants militants du PDCI, en France, dans une des salles parisiennes. Je pense qu'au sortir de cette salle vous et nous composantes de votre plateforme, sortirons ragaillardis, et requinqués, pour les batailles futures, dans notre pays la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, pensez-y. Juste une idée que je trouve nécessaire, qui démontrera à nos adversaires qu'une nouvelle force ivoirienne prête à tout balayer sur son chemin est née. Aux autres de s'apprêter.