Bédié: "Je compte rendre visite à mon petit-frère Laurent Gbagbo''

La rencontre prévue à Bruxelles entre l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, et annoncée en grandes pompes, ne fait plus l'ombre d'un doute.

Bédié livre l'objet de sa rencontre avec Laurent Gbagbo

La rencontre entre les deux anciens chefs d'Etats ivoiriens était dans l'air depuis peu. Le rapprochement constaté entre les cadres du Front populaire ivoirien (FPI) et ceux du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) ces derniers jours, avait contribué a confirmé "la certitude de la rencontre annoncée entre l'ex-prisonnier de Scheveningen, Laurent Gbabgbo, et son aîné Henri Konan Bédié.

Cette rencontre, à en croire le président Bédié, illustre la volonté des deux hommes de faire table rase des erreurs du passé afin de mutualiser leurs efforts pour l'atteinte d'un objectif commun. Celui de la reconquête du pouvoir d'Etat au soir de l'élection présidentielle de 2020.

Henri Konan Bédié qui séjourne à Paris depuis le mardi 02 juillet dernier, a livré ce jour un pan de leur commune volonté de faire chemin ensemble en vue de la présidentiel prochaine. ''Nous avons l'obligation de rendre aux Ivoiriens leur pays et c'est dans cette optique que je compte rendre visite à mon petit-frère Laurent Gbagbo'', a déclaré le Sphinx de Daoukro à Paris.

Laurent Gbagbo séjourne à Bruxelles depuis sa libération sous conditions, prononcée en appel par les juges de la Cour pénale internationale en février dernier. Le président fondateur du Front populaire ivoirien, qui sans aucun doute reste une figure de proue du paysage politique ivoirien, entend jouer un rôle déterminant dans la réconciliation nationale et le retour à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

Même s'il restent diamétralement opposés du point de vue idéologique, les camps Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ne cachent plus leur volonté de faire chemin ensemble pour redonner à la Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse. Une plateforme de l'opposition pilotée par le président Bédié est à pied d'oeuvre pour coordonner leurs actions.