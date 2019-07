Côte d' Ivoire : Les militants PDCI de la diaspora en ordre de bataille

En séjour actuellement en France, le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d' Ivoire), Henri Konan Bédié, a échangé avec des militants de son parti politique, regroupés au sein de PDCI Action 225 Diaspora.

Des militants PDCI de la diaspora rencontrent Bédié

Le vendredi 5 juillet 2019, Henri Konan Bédié a accordé une audience aux membres de PDCI Action 225 Diaspora, annonce Le Nouveau Réveil, un journal proche du parti septuagénaire. La rencontre s'est tenue à la résidence privée de l'ex-chef d' Etat dans la capitale française.

Selon notre source, la délégation de PDCI Action 225 Diaspora était composée de Marie Chantal Durand, la présidente, Jean-Luc Boni, le porte-parole et Suzanne Bledja, la secrétaire générale.

Les invités de "N'Zuéba" ont saisi l'occasion pour annoncer à leur hôte la tenue d'un meeting le samedi 6 juillet 2019 à la place Trocadéro. Ils n'ont pas manqué de présenter leur mouvement au président du PDCI.

Henri Konan Bédié a foulé le sol français le mardi 2 juillet 2019. Il a été accueilli à son arrivée par son épouse, Henriette Konan Bédié, Noël Akossi Bendjo, ex-maire du Plateau, Ehouman Bernard, le secrétaire exécutif chargé des délégations de la diaspora et Yao Basile, délégué général de Paris.

Le "sphinx" de Daoukro s'est envolé pour Paris afin de prendre part à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny, à l' UNESCO dont la date a été reportée au 9 juillet.

"Le président est parti en France. Vous savez qu'en 2018, il n'a pas pu bouger. Donc, il est parti en France pour en même temps se reposer et travailler, faire beaucoup de choses. Dans les jours qui suivent, vous verrez ce qu'il fait en France. Il a un agenda très chargé. Et dans les jours qui viennent, vous allez le découvrir", avait déclaré l'un des plus fidèles lieutenants de Bédié, Maurice Kakou Guikahué. Henri Konan Bédié devrait rencontrer son "petit frère" Laurent Gbagbo les jours à venir.

PDCI Action 225 se définit comme un groupe stratégique pour défendre les droits de l'Homme et l'égalité des chances de la justice en Côte d' Ivoire.